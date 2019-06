Fête de la musique : Le duo italien « Alterno » en concert à Alger

«Duo Alterno», un ensemble italien de musique de chambre composé du pianiste Riccardo Piacentini et de la soprano Tiziana Scandaletti, a animé jeudi à Alger un concert à l’occasion la Fête internationale de la musique. Organisé par l’Institut culturel italien en Algérie, le concert accueilli à l’auditorium de la Radio algérienne était une occasion pour cet ensemble spécialisé dans la musique classique du XXe siècle et contemporaine pour revisiter des œuvres de compositeurs universels. Riccardo Piacentini et Tiziana Scandaletti ont déroulé un répertoire (Chansons en rose) d’une dizaine de pièces, enrichi par de «photos-sons» mises en relation avec le répertoire italien contemporain. Le duo a rendu hommage, à cette occasion, à des compositrices italiennes, telles Silvana Copperi, Sonia Bo et Rossela Spinosa, entre autres, ressuscitées à travers des extraits enregistrés par le duo et composés par Riccardo. Inspirées de la vie quotidienne à l’issue du séjour des membres du duo à Alger, ces compositions « Photos-songs» de Riccardo donnent du son à des images prises dans des lieux populaires de la capitale. «C'est une sorte de reportage de paysages sonores qui s'entremêlent musicalement», explique ce pianiste-compositeur qui se produit pour la deuxième fois en Algérie, après son premier concert en 2016. «Duo Alterno» a fait ses débuts en 1997 au Festival de musique contemporaine italienne de Vancouver, où il a donné des concerts et des master-class pour des étudiants en musique. L’ensemble, considéré comme un des repères les plus importants du répertoire voix-piano des œuvres de compositeurs contemporains et du XXe siècle, a joué sur de nombreuses scènes internationales, notamment en Argentine, Belgique et Autriche et en plus des festivals en Italie.

Des compositeurs de renom à l’image d’Ennio Morricone et Giacomo Manzoni ont écrit des pièces pour Tiziana Scandaletti et Riccardo Piacentini, diplômés en interprétation vocale et en composition et piano, respectivement. Le Duo Alterno compte à son actif une vingtaine d’albums, notamment La voix contemporaine en Italie, sorti en 2013.