Dans la LUCARNE : L’arbitrage au féminin

Le football depuis quelques décennies n’est pas l’exclusivité des hommes. Les femmes ont-elles aussi investi le football. Aujourd’hui, elles possèdent leur mondial. Certes, leur niveau d’ensemble est encore loin de celui des masculins, mais on arrive cahin-cahin à les remplir. L’actuel Mondial 2019 au féminin qui se déroule en France montre un certain engouement sur le plan des spectateurs. Là où il y a une rencontre féminine, les stades sont bien remplies. C’est une très bonne chose pour l’affluence, mais aussi l’audimat. C’est un point qui ne peut être que positif en ce moment où le football connaît un «boum» évident dans l’Hexagone et le titre de champion du monde de la France. Dans l’euphorie, on cherche aussi à ce que les dames remportent le trophée. On a tout mobilisé pour y arriver et la presse dans son ensemble est favorable à ce que les filles imitent les garçons. Il faut dire que toutes les conditions sont réunies sauf que sur le terrain rien ne se passe comme prévu. Vous pouvez faire et dire ce que vous voulez, mais vous pourrez être confondu à un moment donné avec la vérité de la réalité des terrains. On revient à la dernière victoire étriquée de la France face au Nigeria sur le score de 1 à 0 sur un penalty qui a été tiré deux fois. Cela frise le «scandale» arbitral. Les Françaises, faut-il le répéter, ont été incapables de dominer une équipe nigériane solide, qui ferme non seulement les espaces, mais aussi qui allait au «charbon» comme on dit. Les Nigérianes auraient pu prétendre à mieux sans que personne ne trouve à redire. Et voilà qu’à dix minutes de la fin du temps réglementaire une «tombée-simulation» est sanctionnée par un penalty. La joueuse française le tire, mais elle touche le «poteau sortant». Stupeur dans le stade, puis, on entendit des «clameurs», puisque l’arbitre ordonne de le retirer. La raison est que la gardienne avait quitté sa ligne de 15 centimètres (le nouveau règlement applicable le 1er juin oblige les gardiennes à ne sortir qu’un seul pied. L’autre, il faut qu’il reste sur la ligne). Malgré les arguments de la gardienne, l’arbitre maintiendra sa position. La deuxième fois sera la bonne. Toujours est-il, les Françaises ont montré leurs limites. Déjà contre le Norvégiennes, elles ont rencontré énormément de difficultés avant de l’emporter sur un «penalty-cadeau». Décidément, on ne peut s’en sortir que si l’arbitre daigne désigner le point de penalty. Autrement dit, ce serait plus compliqué. Dans ce mondial au féminin, l’arbitrage est en train de faire parler de lui en mal. On «rouspète» énormément et les décisions des arbitres, parfois justifiées, sont très contestées. Et cela est évident dans chaque match qu’on peut suivre en direct. Les Italiennes face au Brésiliennes n’ont pas manqué à chaque occasion de montrer à l’arbitre qu’elle se trompe. Marta, la meilleure brésilienne, n’a pas sa langue dans sa poche». Elle le montre ouvertement à l’arbitre et cela a exaspéré tout le monde. On dit que les femmes ne parlent pas, c’est tout le contraire qu’on a vu. Il est clair que certaines grandes nation sont avantagées sur les autres équipes participantes. Cela est si fragrant qu’il peut nous inciter à «détourner» le regard sur une compétition au féminin qui mérite un arbitrage plus juste et objectif. Ce qui n’est pas le cas malheureusement !

Hamid Gharbi