Youcef Atal (défenseur) : «On se doit de faire quelque chose en égypte»

L'international algérien Youcef Atal a affirmé que la sélection nationale «se doit de faire quelque chose» en Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui a débuté hier en Égypte.

«C'est un objectif de cœur, on se doit de faire quelque chose en Egypte. On a des chances, sinon ça ne sert à rien de se déplacer", a déclaré le sociétaire de l'OGC Nice dans une interview à France Football dans sa dernière livraison. Le latéral droit azuréen, très convoité en ce moment, a ajouté que pour le peuple algérien, "on ne doit pas tricher sur l'envie" de faire un bon résultat. "Par rapport à notre talent, notre potentiel, je sais que c'est surprenant alors que l'Algérie n'a gagné qu'une seule Coupe d'Afrique des nations, en 1990", a-t-il fait remarquer, avertissant que la pression est "toujours là" et que dans ce genre de contexte, cela peut être un frein". Pour l'ancien joueur de Paradou AC (Ligue 1 algérienne), la mission "c'est d'arriver à transformer cette attente en un bon moteur positif", d'autant, a-t-il soutenu, que l'équipe nationale "a la chance d'avoir un bon entraîneur".

"Djamel Belmadi a une expérience du football européen et africain. Il comprend bien le fonctionnement des joueurs algériens", a expliqué Atal formé en Algérie et dont il exprime sa fierté de "se savoir aimé par les Algériens". Il a affirmé qu'en Algérie, le talent existe et "il demande simplement à être exploité". Concernant son avenir, Youcef Atal a indiqué qu'il y a "des intérêts pour moi", soulignant qu'il respecte son club (OGC Nice) pour ce qu'il a fait pour lui. "Je sais que c'est un club ambitieux, qui a des objectifs. Après, on verra ce qu'il va se passer. On a tous envie de jouer la Ligue des champions, de gagner des titres. C'est important dans une carrière. J'ai effectivement moi-même de tels objectifs", a expliqué Atal qui a commencé à tapoter sur un ballon dans la rue comme de nombreux footballeurs algériens.