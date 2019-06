Tournoi « Radieuse-Amitié » : Des finales explosives

C’est aujourd’hui à partir de 18h00, au mini-complexe de proximité Reguig-Abdelkader de Maraval que s’achèvera le tournoi de l’amitié initié par l’association Radieuse, présidée par Chafi Kada. Cette manifestation a regroupé 80 équipes qui ont décuplé leurs forces physiques et techniques pour tenter d’arriver en finale et ce, dans un climat de fraternité et de fair-play total. Nous avons noté la présence, au cours de cet évènement, de stars du football national et international, à l’image du champion d’Angleterre avec Manchester City Riad Mahrez, qui avait honoré les champions de la catégorie « minime », des Belloumi, Cherif El Ouazzani, Belkhemassa, Abdellaoui, Megharia, Derfelou, Meçabih, Hansal ainsi que le meilleur buteur du championnat, Naïdji. Trois finales sont programmées au cours de cette soirée. La première dans la catégorie des U 20, qui mettra aux prises la formation du quartier de Medioni et celle du Plateau.

Suivra la finale régionale en « seniors », entre l’équipe de Djeniène El Mesquine (W. de Sidi Bellabès) et celle de Zahana (W. de Mascara). Quant à la grande finale, elle opposera l’équipe du quartier d’El Hamri, renforcée par Mansouri et Moueddène (MCO), à celle de Sidi Chahmi avec Frifer (MCO), Djeddal ( ES Mostaganem) et Benabbou (MC Saïda).

Et comme toujours, fidèle à ses traditions, le président de la Radieuse, monsieur Chafi Kada, rendra hommage au pompier Sahnoun, qui avait créé l’évènement dernièrement, en sauvant avec un grand courage toute une famille d’une mort certaine suite à l’incendie de sa maison. Tout comme il honorera Abdelkader Amrani, Nessakh et Balegh après que le CRB ait remporté la coupe d’Algérie. Chafi Kada et la Radieuse n’oublieront pas de rendre hommage aussi aux dirigeants, entraîneurs et joueurs qui ont honoré la wilaya d’Oran, à savoir ceux de l’OM Arzew, le NASR Es Sénia et Mers El Kébir.

Une chose est sûre, cette finale de l’évènement qu’est le «tournoi de l’amitié» ne passera pas inaperçue et qu’il ne faudra surtout pas la rater. Et saluons l’association Radieuse pour le grand travail qu’elle fait dans l’intérêt du sport de proximité et de la jeunesse.