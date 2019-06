CABBA : Vers la signature de Franck Dumas

Les dirigeants du CA Bordj Bou Arréridj sont en négociations avancées avec l’ex-entraîneur de JS Kabylie, Franck Dumas, pour succéder à Bilel Dziri en vue de la saison prochaine, a appris l'APS auprès de la direction du club de football de Ligue 1 Mobilis. Selon la même source, les négociations entre le nouveau manager du CABBA, Karim Doudane, et l'agent de l’entraineur Dumas ont atteint «un stade avancé» , et que le technicien français est attendu la semaine prochain à Bordj Bou Arréridj pour de signer officiellement son contrat et entamer ses fonctions. D'autre part, le président du conseil d'administration, Anis Benhammadi, devrait revenir sur sa décision de démissionner de son poste lors d’une assemblée générale (AG), qui se tiendra jeudi en présence des actionnaires du club, dans le but d’entamer l'opération de recrutement. La direction du CABBA a fait également savoir que des négociations sont en cours avec quatre joueurs, à savoir le défenseur de l’USM Blida Oussama Kettal, le défenseur du MC Oran Abderrahmène Belaha, l’attaquant du MC Alger Mohamed Souibaâ et le milieu de terrain du CS Constantine Ahmed Gaâgaâ.