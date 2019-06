USM Alger , Saïd Allik : «trouver rapidement une solution à la crise»

Saïd Allik, le président du club sportif amateur de l’USM Alger (CSA/USMA), a annoncé, mardi, à Alger, que «la priorité actuellement est de sortir le club de la crise» et non de savoir si personnellement il allait revenir aux commandes de la section football.

«La question n’est pas de savoir si je vais revenir ou pas, mais plutôt de trouver rapidement une solution, à même de sortir l’USMA de cette crise», a-t-il préconisé en marge de l’Assemblée générale ordinaire du club, qui devait se tenir mardi matin à Bologhine et qui fut finalement reportée à samedi prochain. Bien qu’il ait explicitement qualifié la situation actuelle de l’USMA de «crise», Allik a tenu à souligner que «l’état du club n’est pas aussi dramatique» que ne l’ont prétendu certains. Selon lui «l’USMA est un grand club et il en faut beaucoup plus pour le déstabiliser» a affirmé le récent vainqueur de la coupe d’Algérie avec le CR Belouizdad.

Visiblement optimiste pour l’avenir de l’USMA, Allik a conclu en rappelant que «le CSA n’a strictement rien à voir avec ce qui se fait au niveau de la Société sportive par actions (SSPA).

Il ne s’occupe que du basket, du judo et de la natation. Le CSA a toujours défendu l’USMA et c’est dans ce but que nous sommes entrés en justice depuis 2011».