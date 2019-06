Tour de Suisse cycliste : Abandon de Geraint Thomas victime d’une lourde chute

Le Gallois Geraint Thomas, leader de l'équipe Ineos et vainqueur sortant du Tour de France, a lourdement chuté mardi sur la 4e étape du Tour de Suisse et a été contraint à l'abandon, a annoncé son équipe Ineos sur Twitter. Thomas est allé au sol à une trentaine de kilomètres de l'arrivée à Arlesheim (nord-ouest) et semblait touché à l'épaule droite, selon des images de télévision. «Tristement, GeraintThomas a été contraint à l'abandon sur le Tour de Suisse. Il était conscient et a pu échanger avec l'équipe après sa chute, et il va être conduit à l'hôpital pour des examens», a twitté Team Ineos. C'est une série noire pour l'équipe Ineos qui a perdu la semaine dernière Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France. Gravement blessé sur le Dauphiné, il ne sera pas au départ du Tour le 6 juillet à Bruxelles. Geraint Thomas, 8e au classement général à 28 secondes du leader, le Slovaque Peter Sagan, a lourdement chuté sur la 4e étape reliant Morat à Arlesheim, disputée sous le soleil. Le Gallois est tombé en ligne droite à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et est resté longtemps assis au sol, pris en charge par des membres de son équipe. Selon des images de la chaîne de télévision suisse RTS, il était touché à l'épaule droite où l'on pouvait distinguer des écorchures. Avec la lourde chute dans le Dauphiné de Froome, victime d'une facture du péroné et forfait pour le Tour de France, ce pourrait être un nouveau coup dur pour Ineos qui compte désormais sur le jeune Colombien Egan Bernal, qui fait son retour après une blessure (fracture de la clavicule), annoncée début mai par son équipe, une semaine avant le départ du Giro.