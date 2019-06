Equitation : Concours national d’endurance

Un concours national d'endurance «mémorial Mustapha Tayeb Metidji et Saïdi Abderrahmane» aura lieu vendredi prochain à la jumenterie d’El Kerma (Oran), a-t-on appris auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA). Cette compétition de sports équestres, organisée par le club équestre «Cavalier d’Oran», en collaboration avec la FEA, verra la participation d'une quarantaine de chevaux et cavaliers des clubs équestres «Brabtia» d'El Kala (El Tarf), club Sahel de Tipaza, club «Hacienda» de Blida, club hippique de Mascara, club équestre de Tlemcen, centre équestre Emir-Abdelkader de Tiaret et l'association sportive équestre et de loisirs de la commune de Tiaret (ASELCT), association Ribat El-Kheil de Tiaret et club Haras El-Mesk de Tiaret.

Le programme de ce concours hippique comporte deux courses. La première épreuve «prix mémorial Saidi Abderrahmane» dit «Nedjimi», ex-champion d’Algérie d’endurance se déroulera sur une distance de 20 kilomètres à boucler en deux tours, destinée aux jeunes chevaux et aux cavaliers débutants. Une épreuve où la vitesse sera limitée de 12 à 15 km/h avec une fréquence cardiaque de 64 pulsations maximum à la minute avec inspection vétérinaire dans les 30 minutes. La deuxième course «prix mémorial Mustapha Tayeb Metidji», en hommage à ce regretté qui a contribué énormément au développement du sport d’endurance, aura lieu sur une distance de 40 km en trois boucles et est réservée aux jeunes cavaliers de 14 ans et plus, enfourchant des chevaux âgés de 5 ans et plus avec une vitesse limitée de 12 à 15 km/h. Une visite vétérinaire est programmée la veille de la compétition.

Un passage obligatoire pour tous les chevaux participant au concours. Le président du jury de ce concours sera Hamoud Achour. Le délégué vétérinaire est Ahmed Bouakkaz et le chef steward Diafi Anis.