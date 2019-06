Division amateur (Est) : Démission du président de l’USM Khenchela

Le nouveau président du club de football de l’Union Sportive de la Médina de Khenchela (USMK), qui évolue dans le groupe Est de la ligue nationale de football amateur (LNFA), Samir Boumaâraf, a démissionné, deux jours seulement après son élection, a-t-on appris mardi du président démissionnaire. Dans une déclaration à l’APS, Boumaâraf a annoncé sa démission officielle ainsi que celle des membres du directoire qui prévoyaient d’entamer la préparation de la saison prochaine, à partir de la semaine prochaine, après l’achèvement des procédures administratives d’usage. «J’ai décidé de démissionner de l'USM Khenchela en raison des dettes du club impayées, qui s'élevaient à 65 millions de dinars», a fait savoir Boumaâraf, soulignant que les créanciers l’ont menacé «de fermer le compte bancaire de l'équipe». «Je me suis engagé à mettre tous les moyens matériels et humains à la disposition de l’équipe en vue de concrétiser l’objectif de l’accession à la Ligue 2 Mobilis et non pas pour payer des dettes qui concernent la période des anciens dirigeants», a-t-il exprimé. Et d’ajouter : «J’ai rencontré plusieurs entraves administratives durant les deux jours où j’étais président du club, notamment des contraintes causées par certaines parties pour ralentir le programme mis en place pour la concrétisation de l’accession à la Ligue 2», a également révélé le désormais ancien président de l’USMK. Samir Boumaâraf a présenté ses excuses aux supporters et aux amateurs du club qui l’ont encouragé assurant qu’«il restera toujours à la disposition du club, notamment pour apporter le soutien financier et psychologique au prochain président de l’USMK».