CAN-2019 , Fédération Nigériane de football :«le Nigeria vise le titre»

L'équipe du Nigeria, absente des deux dernières phases finales de CAN (2015 et 2017), aura pour ambition de remporter le titre continental, à l’issue de la CAN-2019, a indiqué la Fédération nigériane de football (NFF).

«Cette équipe a du talent et a reçu le soutien nécessaire», a expliqué le président de la NFF, Amaju Pinnick, par ailleurs premier vice-président de la Confédération africaine de football (CAF). L'entraîneur franco-allemand Gernot Rohr refuse, lui, de parler de titre continental, évoquant la jeunesse de son groupe de performance, en dépit de la présence des anciens comme le capitaine John Obi Mikel, le défenseur Kenneth Omeruo ou l’attaquant Ahmed Musa vainqueurs de la CAN 2013. «Notre objectif en ce moment est de rester humble et de ne pas être trop excité», a déclaré Gernot Rohr, dans un entretien à BBC Sport. Le président de la NFF a estimé qu'il est temps de reconquérir le titre continental remporté en 2013 en Afrique du Sud. Les Super Eagles ont bouclé leur préparation par une défaite 0-1 contre les Lions du Sénégal, dimanche à Ismaïla. Ils joueront dans le groupe B en compagnie du Syli national de Guinée, des Hirondelles du Burundi et des Baréa de Madagascar.