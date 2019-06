Gold Cup : Les états-Unis débutent par une victoire

Les Etats-Unis ont battu le Guyana 4-0 pour leur entrée en lice dans la Gold Cup, mardi à Saint Paul (Minnesota, nord), et ont pris la tête de leur groupe devant le Panama, vainqueur auparavant 2-0 de Trinité-et-Tobago.

La «Team USA», tenante du titre, s'est imposée grâce à un doublé de Tyler Boyd (51e, 81e) encadré par des buts de Paul Arriola (28e) et Gyasi Zardes (55e). Le premier but de Boyd était par ailleurs le millième de l'histoire de la sélection américaine. Face au Guyana, modeste nation qui végète à la 177e place du classement Fifa, les Américains (30e à ce classement) se sont rassurés, alors qu'ils restaient sur des défaites coup sur coup face à la Jamaïque et au Venezuela. Les Panaméens entraînés par l'ancien attaquant du Paris SG Julio Cesar Dely Valdes ont également bien débuté avec une victoire inaugurale. Ils affronteront les Américains samedi dans un choc pour la tête du groupe D.