Mort de l’ex-président Morsi : L’Égypte accuse l’ONU de vouloir politiser l’affaire

L'Égypte a accusé hier l'ONU de vouloir "politiser" la mort de l'ex-président Mohamed Morsi suite à la demande par le bureau des droits de l'Homme des Nations unies d'ouvrir une enquête "minutieuse et indépendante" sur le décès de Morsi en pleine séance de comparution devant lundi. Ainsi et dans un communiqué rendu public, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez égyptien, a qualifié la demande onusienne d'une "tentative délibérée pour politiser un cas de décès naturel". "Toute mort soudaine en prison doit être suivie d'une enquête rapide, impartiale, minutieuse et transparente menée par un organe indépendant afin de faire la lumière sur la cause du décès", avait déclaré mardi Rupert Colville, porte-parole du Haut- Commissariat aux droits de l'Homme. Mohamed Morsi est en détention depuis près de six ans et maintenu à l'isolement lorsque sa mort est survenue.