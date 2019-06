Crash du Vol MH17 : Trois Russes et un Ukrainien seront jugés pour meurtre

Trois Russes et un Ukrainien seront jugés pour meurtre le 9 mars 2020 aux Pays-Bas dans le cadre de l'enquête sur le crash du vol MH17, abattu en 2014 au-dessus de l'est séparatiste de l'Ukraine par un missile russe, a annoncé hier l'équipe internationale enquêtant sur cette affaire. Il s'agit des Russes Sergueï Doubinski, Igor Guirkine et Oleg Poulatov ainsi que de l'Ukrainien Leonid Khartchenko. "Aujourd'hui nous délivrerons les mandats d'arrêt internationaux pour les premiers suspects que nous poursuivrons. Ils seront également placés sur les listes nationales et internationales des personnes recherchées. C'est pourquoi nous donnons leurs noms complets et publions leur photo", a précisé le chef de la police néerlandaise, Wilbert Paulissen, au cours d'une conférence de presse. Selon le procureur néerlandais Fred Westerbeke, "les quatre (suspects) sont accusés d'avoir convoyé dans l'est de l'Ukraine le système (de missiles anti-aériens) BUK", utilisé selon les enquêteurs pour tirer le missile ayant abattu le 17 juillet 2014 le Boeing de la Malaysia Airlines au-dessus de la zone de conflit armé dans l'est séparatiste prorusse de l'Ukraine. Les 283 passagers, dont 196 Néerlandais, et les 15 membres de l'équipage avaient péri. L'un des suspects, Igor Guirkine, a démenti hier toute implication des séparatistes ukrainiens prorusses dans la tragédie : "Tout ce que je peux dire, c'est que le Boeing n'a pas été abattu par les rebelles", a affirmé le Russe, qui était l'un des chefs de guerre des séparatistes à l'époque du crash. Il a annoncé qu'il n'entendait pas témoigner dans le cadre de cette affaire.