Irak : Tirs de roquettes sur des complexes militaires et pétroliers

Des tirs de roquettes ont visé des bases militaires ou entreprises où sont basés des Américains à travers l'Irak à cinq reprises en moins d'une semaine, ont affirmé des responsables. Ces tirs, recensés depuis vendredi, n'ont pas encore été revendiqués mais l'Irak dit redouter depuis plusieurs semaines que les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis dans le Golfe ne dégénèrent sur son sol. Hier à l'aube, "une roquette Katioucha s'est abattue sur une compagnie de forage irakienne dans le secteur de Bourjessiya, près de Bassora, faisant trois blessés selon un premier bilan", indique un communiqué du Commandement militaire irakien. Assem Jihad, le porte-parole du ministère du Pétrole, a précisé que les trois blessés étaient tous Irakiens. Bourjessiya est un complexe où sont basées différentes compagnies pétrolières, locales et étrangères, dont l'américaine Exxon Mobil. Ses 83 employés expatriés avaient repris il y a moins de trois semaines leurs postes sur le site pétrolier de la province de Bassora, frontalière de l'Iran. Ils s'étaient retirés mi-mai après que Washington a rappelé ses diplomates non essentiels de son ambassade à Baghdad et du consulat d'Erbil (Nord). Quelques heures auparavant, le Commandement militaire annonçait qu'une "roquette Katioucha s'est abattue sur le commandement des opérations de la province de Ninive" à Mossoul, dans le nord-ouest du pays, où selon des sources locales des troupes américaines sont déployées. Le commandement militaire de Ninive a précisé que cette roquette était "de fabrication locale". Lundi soir, le Commandement militaire irakien avait indiqué que "trois roquettes Katioucha s'étaient abattues sur la base militaire de Taji", où sont basées des troupes étrangères, notamment américaines, et irakiennes.