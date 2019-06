L’entrefilet : Le retour de Miles Davis

Miles Dewey Davis III, né le 26 mai 1926 à Alton (Illinois) et mort le 28 septembre 1991 à Santa Monica (Californie), reste un des monuments de la musique jazz de tous les temps. «Rubberband», un disque recélant sept titres inédits de la légende Miles Davis, enregistrés en 1985, paraîtra le 6 septembre, a annoncé sa maison de disques Warner. Au milieu des années 1980, Miles Davis vit une période d'hyper-activité, publiant disque sur disque. Durant cette période, le trompettiste quitte subitement en 1985 Columbia, où il est depuis trente ans, pour Warner. En octobre de la même année, il démarre l'enregistrement d'un disque avec l'intention de donner une nouvelle orientation à sa musique, en s'ouvrant à la soul music, projetant d'y convier Al Jarreau et Chaka Kahn. Miles Davis s'en détournera finalement pour un autre projet, «Tutu», qui fera du «sphynx» une star planétaire de la pop music, bien au-delà de la sphère jazz. Les titres de «Rubberband» resteront ainsi dans les tiroirs pendant presque trente ans. Jusqu'au 6 septembre, où il figureront sur un disque, agrémenté de quatre autres titres déjà parus l'an dernier sous la forme d'un EP éponyme à l'occasion du Disquaire day, la fête annuelle des disquaires indépendants, selon un communiqué de Warner. Les amoureux du genre se délectent d’avance.

R. C.