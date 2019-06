Pétrole : Le panier à 61,43 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a enregistré une baisse mardi en s'établissant à 61,43 dollars le baril, contre 61,60 dollars, lundi dernier, a indiqué hier l'Organisation pétrolière sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Les prix de l'or noir ont terminé la séance de mardi dernier en hausse.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a clôturé à 62,14 dollars à Londres, en hausse de 1,20 dollar par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour le contrat de juillet a gagné 1,97 dollar, à 53,90 dollars. Par contre, hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 61,73 dollars à Londres, en baisse de 41 cents par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour le contrat de juillet cédait 7 cents à 53,83 dollars. Les réunions de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont été officiellement reportées pour les 1er et 2 juillet prochain au lieu des 25 et 26 juin courant à Vienne (Autriche). Il s'agit de la 15e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non-Opep (JMMC) programmée pour la matinée de la journée du 1er juillet prochain, tandis que la 176e Conférence de l’Opep qui se tiendra dans l'après-midi de la même journée. La sixième réunion ministérielle OPEP et non-OPEP a été programmée pour le 2 juillet.