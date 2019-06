Médecine vétérinaire : Une organisation rigoureuse de l’activité

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a présenté, hier au Conseil de la nation, le texte de loi modifiant et complétant la loi 88-08 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale.

Ce texte de loi qu’a été présenté lors d’une séance plénière présidé par Salah Goudjil en présence du ministre des Relations avec le Parlement Fethi Khouil, institue «un Ordre national des vétérinaires visant l'amélioration de la santé animale à travers une solide organisation de la profession de la médecine vétérinaire». Le projet de texte stipule que l'exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie vétérinaire des animaux est subordonné à une autorisation du ministère chargé de l'Agriculture et doit être également inscrit au tableau de l'Ordre national des vétérinaires.

M. Omari a souligné à l’occasion que l'amendement de cette loi permettra de développer la profession de médecine vétérinaire en Algérie qui joue un rôle important en matière de sécurité alimentaire à travers le contrôle de la salubrité des produits d'origine animale, y compris les poissons. Les données récentes montrent en effet que la majorité des maladies affectant l'homme sont d'origine animale, d'où le rôle essentiel du vétérinaire dans la préservation de la santé publique, qualifiant la médecine vétérinaire de sensible et stratégique pour la sécurité alimentaire et la santé de l'homme. Le but principal escompté de la révision de la loi de 1988 est l'institution d'un Ordre national des vétérinaires estimés à 20.000 praticiens, dont 3.000 fonctionnaires, à même de permettre aux vétérinaires d'exercer leur profession dans les règles de l'art. Ainsi, l'amendement vise à mettre la législation algérienne vétérinaire au diapason des normes internationales et assurer une organisation rigoureuse à cette activité à partir des conditions d'octroi de licence pour l'exercice de la profession au respect de la déontologie.

Le texte de loi, adopté en mars dernier par l’APN, a introduit une nouvelle condition pour l'octroi de licence d'exercice de la profession de médecin vétérinaire, à savoir l'inscription à la liste de l'Ordre national des vétérinaires devant être créé dans le cadre de ce texte, en sus des conditions déjà arrêtées, à savoir la nationalité algérienne, le diplôme de vétérinaire, l'inscription auprès de l'Autorité vétérinaire nationale, l'absence d'un état pathologique compatible avec l'exercice de la profession et d'une condamnation infamante. Le texte prévoit également huit nouveaux articles définissant les missions de l'Ordre national des vétérinaires, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière en s'appuyant sur les abonnements de ses membres et les dons pour financer son activité.

Il sera relevé que l’Ordre national des vétérinaires aura pour missions de «veiller à l'organisation de la profession, au respect de ses règles, ses usages, sa déontologie et de la législation et de la réglementation régissant l'exercice de la médecine vétérinaire. Il sera chargé, notamment de contribuer à l'élaboration du code d'éthique et de déontologie de la profession et d'élaborer le règlement intérieur de l'Ordre national des vétérinaires, et d'assurer la promotion des bonnes pratiques vétérinaires». Il s’agit d’autre part de «valoriser et d'associer les thèmes et les résultats d'études et de recherches scientifiques» et de «les exploiter avec les bonnes pratiques vétérinaires, de contribuer à la définition des programmes d'enseignement de la santé vétérinaire et de veiller à l'amélioration et l'actualisation des connaissances dans le cadre de la formation vétérinaire continue, technique et scientifique.

Comme il aura pour mission de veiller à la santé et au bien-être animal et d'émettre des avis à la demande des autorités sur des programmes généraux de gestion sanitaire et de bioéthique».

Remarque importante à signaler, l'un des articles de ce texte institue «la liste de l'Ordre national des vétérinaires» qui regroupe l'ensemble des médecins vétérinaires. Un autre article habilite l'Ordre national à «créer un conseil national, des conseils régionaux et des bureaux au niveau des wilayas ayant pouvoir en matière de discipline et de sanction».

Le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre national des vétérinaires seront investis — chacun en ce qui le concerne — du pouvoir disciplinaire et de sanction, de même qu’ils se prononcent sur toute violation des règles d'éthique et de déontologie. L'objectif recherché est de permettre aux vétérinaires de préserver et de développer leurs compétences en vue d'assurer la sécurité sanitaire du cheptel et un environnement zoo-sanitaire propice au développement de l'élevage et à la stabilisation des éleveurs.

