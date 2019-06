Pour les administrateurs de plage : Des cycles de formation

A l’occasion de la saison estivale et des grandes vacances scolaires, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a lancé dernièrement des cycles de formation dédiés aux administrateurs de plages, indique un communiqué diffusé sur le site web du département de Dahmoune.

En effet, 78 fonctionnaires relevant des collectivités locales de la région Ouest, issus des wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Oran, Ain-Témouchent et Tipasa ont pris part, au Centre National de Formation des Personnels des Collectivités locales d’Oran, à la première session de formation, laquelle s’inscrit, selon la même source, dans le cadre de la stratégie du ministère visant l’amélioration «continue» des conditions de vacances procurées aux estivants. «Les wilayas côtières de la région Est bénéficieront également de la même formation dispensée au niveau du Centre National de Formation des Personnels des Collectivités Locales de Constantine et ce au profit de 86 fonctionnaires de Skikda, El Tarf, Jijel, Annaba et Tizi-Ouzou», précise la même source.

Selon notre source, ces sessions qui sont animées par des cadres centraux et locaux, des représentants de la Direction générale de la sûreté nationale, des cadres de la Protection civile ainsi que des coordinateurs activant dans le domaine de l’environnement dans l’administration locale, ont abordé l’aménagement des plages, l’hygiène et la salubrité, la sécurité des estivants, l’information et la sensibilisation et les aspects juridiques et administratifs relatifs à l’organisation de la saison estivale.

Par ailleurs, il est à souligner que l’objectif de cette mesure réside dans la prise en charge effective des estivants, l’éradication des pratiques informelles sur les plages ainsi que le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les espaces balnéaires.

Une fois la formation achevée, les administrateurs de plages seront directement installés au niveau des zones côtières et assureront un travail de coordination entre les services concernés en vue de procurer aux estivants une prestation estivale de qualité. Aussi, un dispositif opérationnel destiné à la surveillance des plages autorisées à la baignade, durant la saison estivale 2019, a été mis en place par la Direction Générale de la Protection Civile afin d’assurer la sécurité des estivants.

S’étalant du 1er juin au 30 septembre de 9h00 à 19h00, ce dispositif prévoit la mobilisation de 24.000 agents professionnels et saisonniers, contre 18.000 en 2018, soit 6.000 agents supplémentaires, précise la même source, notant que sur les 601 plages que compte le littoral algérien, 182 sont interdites à la baignade, essentiellement en raison de la pollution et autres risques particuliers. Pour l’année 2019, sur les 601 plages que compte le littoral algérien, 182 ont été interdites à la baignade dont la majorité pour diverses causes, essentiellement, la pollution, et les risques particulier contre 419 autorisées à la baignade.

En outre, ce dispositif est «pourvu en moyens matériels supplémentaires, dont des embarcations pneumatiques ainsi que des matériels collectifs et individuels d’intervention», est-il ajouté.

La Direction Générale de la Protection Civile souligne que «l’analyse des statistiques des cinq dernières années révèle que la principale cause des noyades demeure la baignade dans des plages interdites ou en dehors des heures de surveillance, soit en l’absence de ses éléments», rappelant qu’en 2018, un total d’interventions de 76.118 a été effectué au niveau des plages ayant permis de sauver plus 50.548 personnes d’une mort certaine. En revanche, il a été déploré le décès de 88 personnes dont 50 au niveau des plages interdites à la baignade.

Aussi et afin d’éviter ces bilans macabres, une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mer et la baignade a été lancée, depuis le 20 mai dernier, indique la Protection Civile, relevant que «la conscience citoyenne reste la mieux indiquée» dans ce sens.

Mohamed Mendaci