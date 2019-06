Le Gaz à Mascara : Projet de raccordement de 350 foyers

Les travaux de raccordement de 350 foyers du village de Tanazet, relevant de la commune de Zahana (Mascara), au réseau de gaz naturel, ont été lancés hier. Selon les explications fournies au wali, Hamid Baïche, qui a procédé au lancement du projet, un montant de 13,6 millions DA du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, géré par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, a été débloqué pour sa réalisation.

Un délai de 80 jours a été fixé pour l’achèvement des travaux du projet portant pose de canalisations sur une longueur de 7,8 km.

Par ailleurs, et toujours à la même occasion, les autorités locales ont donné le coup d’envoi des travaux de la première tranche du projet d’aménagement urbain du village de Moualda, relevant de la commune de Zahana. Le projet nécessitera une enveloppe de 25 millions DA, au titre du programme communal de développement (PCD).