Tébessa : Améliorer le cadre de vie

Plusieurs opérations d'aménagement urbain ont été lancées mardi dans des quartiers dans la ville de Tébessa, dans le but d'améliorer le cadre de vie des citoyens, a-t-on constaté. Il s’agit de la réalisation de projets d'aménagement urbain liés au revêtement des chaussées, la rénovation des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et de l'assainissement, la réalisation des trottoirs et la rénovation de l’éclairage public.

En marge d’une visite d’inspection consacrée à divers projets implantés au chef-lieu de wilaya, le wali Atallah Moulati a indiqué à l'APS que «plusieurs enveloppes financières ont été réservées pour la concrétisation de ces projets visant à répondre aux préoccupations des citoyens et à améliorer le cadre de vie des habitants».

Il a relevé qu'un montant de 620 millions DA a été aussi mobilisé pour la réalisation des opérations d'aménagement urbain dans 9 quartiers du chef-lieu de wilaya, ainsi que 180 millions DA dans les quartiers de «La Remonte» et «El-Mardja», affirmant que «toutes les préoccupations des citoyens seront prises en charge».

En outre, plusieurs quartiers anarchiques tels que Mizab 1, 2 et 3, Rafana, El-Djorf et El-Djazira ont bénéficié d'une enveloppe financière de plus de 400 millions DA allouée du Fonds commun pour les collectivités locales (FCCL), a ajouté le même responsable.

M. Moulati a expliqué que ces opérations concernent la réhabilitation et l'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement et le revêtement du pavé dans le but d'intégrer ces quartiers dans le tissu urbain de la ville.

Le chef de l'exécutif local a insisté également, lors de l'inspection des travaux d'achèvement d'un stade de proximité à Tébessa, sur l'accélération de la cadence des travaux au niveau de chantiers des 16 terrains de jeu similaires, dont 4 seront mis en exploitation en juillet prochain.