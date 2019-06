M. Boukadoum, reçu par le Chef de l’état malien : Constance de la position de l’Algérie

M. Boukadoum, qui a rappelé, à cette occasion, les liens historiques qui unissent l'Algérie et le Mali, a réitéré l'attachement de l'Algérie à la sécurité et à la stabilité de ce pays frère, mettant l'accent sur "les efforts que l’Algérie n'a cessé de fournir dans ce sens, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la médiation internationale qu'elle conduit, au titre du suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali".

Pour sa part, le Président Ibrahim Boubakar Keita a exprimé ses sentiments de gratitude à l'égard de ces efforts, en cette "phase délicate de l'histoire du Mali", a-t-il fait observer.

Il a, en outre, salué la constance de la position de l’Algérie vis-à-vis de la crise que traverse son pays, particulièrement en ce qui concerne la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali.

Le Président Keita s'est félicité de "l'excellence des relations politiques" entre l’Algérie et le Mali, en appelant à "œuvrer en commun" en vue de hisser les relations de coopération au même niveau. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne, au titre de la médiation internationale, a présenté au chef de l'Etat malien un aperçu sur les travaux de la 3e session de haut niveau du Comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali.