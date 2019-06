Prison de Serkadji : Vers la reconversion en musée public

Les études se poursuivent pour la reconversion de la prison de Serkadji (Alger) en musée public national, qui sera un monument témoignant des souffrances des détenus lors de l'occupation française, a indiqué le Directeur de la recherche et de réinsertion à la Direction générale de l’Administration pénitentiaire, M. Bourbala Fayçal. Pour rappel, le dossier de reconversion en musée de la prison de Serkadji, vidée entièrement de ses pensionnaires en novembre 2014, avait été confié au ministère des Moudjahidine. Surplombant la baie d'Alger, cette prison aurait été construite, selon les historiens, en 1856 sur le site d'une ancienne fortification turque, dans la haute Casbah. Au temps de la colonisation, elle portait le nom de «Prison de Barberousse», du nom du corsaire ottoman Baba Aroudj. La commémoration du 62è anniversaire d’Ahmed Zabana a été l'occasion pour l'Association des anciens condamnés à mort de se rassembler, au niveau de la cour de cette prison, pour se recueillir à la mémoire d'Ahmed Zabana et de son compagnon Abdelkader Ferradj. A ce propos, le président de l'Association, Mustapha Boudina, a rappelé que l'indépendance de l'Algérie était le seul objectif des sacrifices de ces héros.

Les présents se sont remémorés les dernières minutes de ces deux chahids ainsi que leur courage avant leur exécution face à la guillotine, utilisée pour la première fois en Algérie.

Il a souligné la souffrance des condamnés à mort, graciés en vertu des Accords d'Evian, et qui n'était pas moindre que celle des victimes de la barbarie coloniale en laissant tomber le couperet de la guillotine.

L'attente de leur tour, parfois jusqu'à 4 années, n'était pas facile pour ces prisonniers, qu'Allah a gratifié d'une autre chance pour vivre et voir l'Algérie aujourd'hui, grâce à sa jeunesse, bâtir son histoire sans renoncer aux valeurs de la Révolution du 1er Novembre.