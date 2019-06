Lutte contre la corruption : personne ne sera épargné

Les dossiers d’instruction se suivent au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, où d’ex-hauts responsables, ayant occupé les fonctions de Premier ministre, de ministre et de wali, ainsi que des cadres de banques publiques et d’entreprises économiques, sont auditionnés sur des faits de corruption.

Telle une toile d’araignée aux ramifications tentaculaires, la dilapidation des deniers publics par d’ex-commis de l’Etat qui ont abusé de leurs fonctions se dévoile, au grand jour, dans toute son ampleur. Après Haddad, les Kouninef, Tahkout, Sovac, c’est au tour de KIA Algérie dont les propriétaires, les trois frères Arbaoui en l’occurrence, ainsi que d’autres cadres et hauts fonctionnaires d’être auditionnés hier par le juge d’instruction près le tribunal d’Alger.

A cette occasion, l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia a de nouveau été entendu pour les besoins de cette nouvelle instruction. Comme celles qui l’ont précédée, celle-ci devra porter sur le détournement de deniers publics, l’abus de fonctions, l’octroi d’indus privilèges et autres infractions à la réglementation, notamment celles régissant le transfert de devises de et vers l’étranger. Dans le traitement de tous ces dossiers de corruption, la justice a fait preuve d’une célérité et d’une fermeté exemplaires. C’est le cas de le dire si l’on s’en tient aux communiqués rendus publics et par le parquet général près la Cour d’Alger tribunal de Sidi M’hamed et par la Cour suprême. L’on apprendra à ce propos que pour des faits à caractère pénal et en application des dispositions de l’article 573 du code de procédure pénale, plusieurs anciens et actuels responsables seront auditionnés dans les prochains jours dans le cadre de l’affaire Tahkout que d’aucuns qualifient de dossier lourd, eu égard aux nombreuses et gravissimes infractions constatées.

En effet, le parquet général près la Cour d’Alger indique avoir transmis, mardi, ce dossier au procureur général près la Cour suprême, non sans citer nommément les hauts responsables qui seront poursuivis dans ce cadre. Il s’agit d’Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre, Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme en exercice et ex-wali de Tissemsilt, Abdelghani Zaalane, ex-ministre des Travaux publics et des Transports, Youcef Yousfi, ex-ministre de l’Industrie et des Mines, Abdelkader Zoukh, ex-wali d’Alger, Sif El Islam Louh, actuel wali de Saida, Djeloul Boukerbila, en sa qualité d’ex-wali de Saida, Abdellah Benmansour, ex-wali d’El Bayadh, Mohamed Djamel Khenfar, wali d’El Bayadh et de Fouzi Benhocine, ex-wali de Chlef et de Skikda. De son côté, le parquet général près la Cour suprême a confirmé la réception par le procureur général près la Cour de justice d’Alger du dossier de procédure de poursuites contre ces hauts responsables de l’Etat pour des faits liés à l’abus de fonctions volontaire, et poursuivis pour des faits punis par la loi liés à « l’abus de fonctions volontaire, l’attribution d’indus privilèges et la conclusion de contrats, de marchés et d’avenants en violation des dispositions législatives et organisationnelles en vigueur pour l’octroi de privilèges injustifiés à autrui ».

La Cour suprême ordonne le réexamen de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest



Pour beaucoup, l’affaire de l’autoroute Est-Ouest est qualifiée de «scandale du siècle». Jugée en 2015 par le tribunal criminel d’Alger, cette affaire sera donc réexaminée sur décision de la Cour suprême, a rapporté hier l’APS. Il convient de rappeler qu’à l’issue du procès de 2015, des peines de prison allant d’un an avec sursis à 20 ans de réclusion ainsi que trois acquittements avaient été prononcées contre 23 personnes morales et physiques impliquées dans cette grosse affaire de corruption. 15 personnes et 7 entreprises étrangères étaient impliquées dans cette affaire dont le procès a eu lieu après deux reports et une tentative de la défense de le requalifier, en 2014, en correctionnelle. Cette demande a été rejetée par la Cour suprême qui a confirmé que cette affaire devait être traitée par le tribunal criminel d’Alger. Une amende de 5 millions de DA a été infligée à chacune des 7 entreprises étrangères impliquées dans cette affaire: Citic Crcc (Chine), Cojaal (Japon), Pizarroti et Caraventa (Suisse), Isolux Corsan (Espagne), SMIN (Canada) et COBA du Portugal. Une peine de 20 ans de réclusion a été prononcée par contumace à l’encontre de Tayeb Kouidri (en fuite). Une peine de 10 ans assortie d’une amende de 3 millions de DA a été prononcée contre le principal accusé, Chani Medjdoub (conseiller de Citic- Crcc) pour corruption et blanchiment d’argent. Une autre peine de prison ferme de 10 ans assortie d’une amende de 3 millions de DA a été également prononcée contre Mohamed Khelladi (directeur des nouveaux programmes de l’Agence nationale des autoroutes) pour trafic d’influence, corruption perception de présents injustifiés et dilapidation de deniers publics. Par ailleurs, Hamdane Rachid Salim (ex-directeur de la planification au ministère des Travaux publics) a été condamné à 7 ans de réclusion et un million de DA d’amende pour trafic d’influence, abus de fonction, perception de présents injustifiés et blanchiment d’argent. La même peine et 3 millions de DA d’amende ont été infligées à Adou Tadj Eddine, homme d’affaires pour trafic d’influence, abus de fonction, blanchiment d’argent et corruption. L’ancien SG du ministère des Travaux publics, Mohamed Bouchama, a été acquitté, ainsi que Allab El Khier, investisseur, et Belkacem Ferrachi, ex-cadre au ministère des Transports. Adou Sid Ahmed a été condamné à 3 ans de prison, dont une année ferme, pour trafic d’influence, blanchiment d’argent et corruption. Trois ans de réclusion criminelle et 500.000 DA d’amende ont été prononcées contre Mohamed Ouezane, dit Colonel Khaled, fonctionnaire au ministère de la Justice pour trafic d’influence, abus de fonction, perception de présents injustifiés et corruption. Ghazali Ahmed Rafik, ex-directeur des études à l’Agence nationale des autoroutes (ANA) a été de son côté condamné à une année de prison avec sursis pour trafic d’influence, abus de fonction, perception de présents injustifiés et corruption. Les trois sœurs Ghrieb ont été condamnées à une année de prison avec sursis et une amende de 500.000 DA pour complicité dans le blanchiment d’argent. Les frères Bouznacha ont été quant à eux condamnés à un an de prison avec sursis pour violation de la législation relative aux changes. Le tribunal criminel d’Alger a par ailleurs ordonné la saisie de tous les biens mobiliers, immobiliers et comptes bancaires de Chani Medjdoub et Khelladi Mohamed. Plusieurs ministres ont été cités, dans cette affaire, dont l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Amar Ghoul. Ce dernier, qui était ministre des Transports au moment de l’ouverture du procès, a répondu par écrit aux questions du président du tribunal. En 2006, le marché de l’autoroute Est-Ouest a été attribué au groupe chinois Citic-Crcc, avec un coût de 6 milliards de dollars. Mais, de réévaluation en réévaluation, le projet a coûté 13 milliards de dollars, selon l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi.



Tlemcen : d’anciens hauts responsables bientôt entendus dans une affaire de surfacturation



Le parquet général de Tlemcen devra entendre la semaine prochaine l’ex-ministre de la Culture, Khalida Toumi, et l’ex-wali de Tlemcen, Abdelouahab Nouri, dans une affaire de surfacturation dans l’acquisition de la tente géante lors de la manifestation «Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011», apprend le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, Me Koubai Belahoual, repris par l’APS. Le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête dans l’affaire de surfacturation dans l’acquisition de la tente géante, utilisée lors du lancement de ladite manifestation. Cette tente, dont le prix a été évalué à cette date à 200 millions DA, a disparu sitôt la cérémonie terminée, précisera la même source. Selon le procureur près le tribunal de Tlemcen, des convocations ont été adressées à différentes parties ayant géré cette manifestation, dont l’ex-ministre de la Culture, Khalida Toumi, et l’ex-wali de Tlemcen, Abdelouahab Nouri. Dans une première étape, le parquet entendra les membres de l’inspection de la Cour des comptes de Tlemcen qui ont lancé une enquête sur cette affaire. Ils devront remettre une copie de cette enquête au parquet général. La même source a relevé « la possibilité d’un marché suspect contracté entre les services de la wilaya et certains opérateurs économiques lors de cette manifestation visant l’acquisition de cette tente géante avec le montant exorbitant cité ». Le même magistrat a indiqué que le parquet général de Tlemcen demandera aux deux anciens responsables des explications sur cette transaction conclue dans le cadre de cette affaire. L’enquête, a ajouté Me Koubai Belahoual, pourrait dévoiler d’autres affaires de détournement et de marchés suspects lors de la même manifestation qu’a abritée cette wilaya de l’Ouest en 2011.



Le procès d’« El-Boucher » reporté au 3 juillet



Programmé hier, le procès de l’homme d’affaires Kamel Chikhi dit « El Boucher » est reporté au 3 juillet sur décision du juge du pôle pénal spécialisé dans les affaires de corruption près le tribunal de Sidi M’hamed. A rappeler que le juge de l’application des peines près le même tribunal avait décidé, le 22 mai dernier, de reporter le procès de cette affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de « Kamel El Boucher ». Le prévenu, en détention provisoire, a comparu avec 12 autres accusés, devant le tribunal de Sidi M’hamed dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne qui « n’est pas encore enrôlée », selon une source judiciaire.

Karim Aoudia