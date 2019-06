Le directeur général de la sûreté nationale à Constantine : Lutte contre toute les formes de criminalité

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, a affirmé, à Constantine, que ses services «œuvreront, avec détermination, à lutter contre toute forme de criminalité», soulignant leur engagement dans le cadre des missions constitutionnelles qui leur sont assignées, indique un communiqué des services de la Sûreté nationale.

Lors d'une visite de travail et d'inspection des services opérationnels de la police dans la wilaya de Constantine, M. Kara Bouhadba a indiqué que ses services «œuvreront, avec détermination, à lutter contre toute forme de criminalité», saluant «le professionnalisme des éléments de la police qui accomplissent leur devoir, conformément aux missions constitutionnelles dont ils sont investis», ajoute le communiqué. Lors d'une rencontre l'ayant réuni avec les chefs des brigades et services opérationnels, et des agents et cadres de la police, le DGSN a mis l'accent sur l'impératif de «consentir davantage d'efforts pour garantir la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, dans le strict respect des principes des droits de l'homme». Il a insisté, en outre, sur «l'activation des canaux de communication entre les différents services centraux et opérationnels sur le terrain, en ce sens où elle constitue un facteur essentiel à même d'encourager les affiliés au corps de police à s'acquitter pleinement et efficacement de leurs missions, et d'ancrer, chez eux, le sentiment d'appartenance à ce corps». M. Bouhadba a visité, à l'occasion, plusieurs unités et services opérationnels, dotés de plusieurs moyens et techniques modernes, ainsi que de ressources humaines qualifiées, où des informations exhaustives lui ont été données par des cadres et chefs de service, sur le fonctionnement de ces services opérationnels. Par ailleurs, le DGSN a souligné «l'importance de renforcer le déploiement des services de sécurité et d'intensifier les efforts pour lutter contre toutes formes de criminalité, en veillant à assurer une meilleure prise en charge des préoccupations socio-professionnelles des éléments du corps de la Sûreté nationale et de leurs ayants droit».