Banque mobile « BANXY » Natixis-Algérie lance sa carte visa

Après «l’Épargne Mobile» lancée en novembre 2018, Banxy de Natixis Algérie propose à ses clients les cartes Visa Gold & Platinum, avec deux formules de souscription au choix. La carte Visa de Banxy, note un communiqué de la banque, «permet d’effectuer des opérations de retrait et de paiement à l’international, auprès de n’importe quel distributeur, commerçant ou site marchand. A débit immédiat, la carte «fonctionne en temps réel et à hauteur du solde en compte, dans la limite des plafonds accordés par la banque selon le type de carte Gold ou Platinum». Elle est proposée en deux formules : épargne et libre. «Ainsi, précise le communiqué, en privilégiant la formule épargne, le client bénéficie, pour la première fois en Algérie, de la gratuité des frais annuels».

Ce n’est pas tout. Pour une offre plus complète, Natixis Algérie associe, à la carte Visa, «une assurance voyage sur toute la durée de validité de la carte». Sur les conditions de disposer de ladite carte, la banque précise que «les clients doivent disposer d’un compte chèque Banxy et procéder à l'ouverture d'un compte en devises, le tout est accessible en quelques clics à travers l'application». L’application Banxy, ajoute le communiqué, «permet une gestion 100% mobile, totalement dématérialisée aussi bien du compte chèque que le compte devises et la carte Visa. Depuis son Smartphone, le client peut réaliser des virements, consulter en temps réel le solde du compte, effectuer des modifications de plafonds, bloquer ou débloquer la carte en cas d’oubli ou de perte». En avril 2018, rappelons-le, Natixis Algérie lançait Banxy, la première banque mobile en Algérie, une offre très attendue qui répond aux attentes des consommateurs algériens.

Dès son lancement, Banxy a connu un grand succès et trouve rapidement son public.

L’application offre, entre autres, la possibilité de créer un compte nommé «Mon Projet», gratuitement et sans taux d’intérêt, ce qui permettra au client d’être accompagné par Banxy pour constituer une épargne liée à un projet personnel et atteindre son objectif. «Nous sommes aujourd’hui à 110.000 téléchargements de l’application Banxy.

Cette bonne note sur les stores nous hisse au Top 10 des téléchargements en Algérie. Ce bilan nous a permis de mesurer la première appétence de l’utilisateur pour cette technique, c’est pourquoi nous continuons à développer de nouveaux services à commencer par le compte épargne digital», avait déclaré, cité par Financial Afrik, Julien Jolivet, directeur de l’exploitation Retail de Natixis Algérie.