Automobile : Légère hausse en mai du marché européen

Le marché automobile européen a enregistré une légère hausse en mai (+0,1%), la première après huit mois consécutifs de recul, grâce à une bonne tenue des immatriculations en Allemagne et de bonnes performances de PSA. PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall) a vu ses livraisons de voitures particulières neuves progresser de 4,3% dans l'Union européenne le mois dernier, tandis que celles de Renault (avec Dacia, Alpine, Lada) ont baissé de 3,7%, d'après les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Au total, 1,401 million de voitures particulières ont été mises sur les routes européennes en mai, soit environ 1.000 de plus que l'an dernier sur la même période. La demande a été tirée par les pays d'Europe centrale, globalement en hausse de 6,2%, ainsi que l'Allemagne (+9,1%) et dans une moindre mesure la France (+1,2%). L'Espagne (-7,3%), le Royaume-Uni (-4,6%) et l'Italie (-1,2%) ont revanche perdu du terrain. Sur les cinq premiers mois de l'année, l'Allemagne (+1,7%) est le seul des cinq grands marchés nationaux à progresser. Sur l'ensemble de l'Union européenne, les immatriculations sont en baisse de 2,1% de janvier à mai.

Le marché a souffert depuis septembre 2018 des conséquences d'une nouvelle norme d'homologation (dite WLTP) qui donne une représentation plus réaliste des niveaux de pollution des véhicules et a provoqué l'arrêt de certains modèles ne respectant pas les seuils réglementaires. Avec environ une voiture livrée sur quatre dans l'UE, Volkswagen domine toujours nettement le classement des constructeurs.

Il a cependant reculé de 2,1% en mai et de 3,1% depuis le début de l'année. Au sein du groupe allemand, la marque Volkswagen a chuté de 8,7% le mois dernier. Son label haut de gamme Audi (-1,7%) s'en est moins mal sorti tandis que Skoda (+3,8%) et Seat (+13,9%) ont permis de limiter le recul global.

Le dauphin PSA a confirmé sa bonne forme du moment et s'est rapproché du leader, avec une part de marché en hausse de 0,7 point à 16,7%.

Les principales marques du groupe français ont contribué à la hausse, Peugeot (+2%), Opel/Vauxhall (+1,1%) et surtout Citroën (+13,7%), qui bénéficie d'un renouvellement de gamme réussi avec la citadine C3 et le SUV (4x4 urbain) C5 Aircross. En revanche, la jeune marque DS, qui cherche à se faire une place sur le «premium», recule de 7,1%, alors que sa meilleure vente, la citadine DS3 Crossback, est en cours de renouvellement.

Le groupe Renault reste sur la troisième place européenne malgré une chute de 0,5 point de sa part de marché, à 11,1%.

La marque au losange lance cette année de nouvelles versions de ses voitures urbaines Clio et Captur, qui sont aussi ses deux meilleures ventes. Dacia (+8,1%), en revanche, continue de profiter des bonnes performances de la nouvelle génération du SUV Duster.