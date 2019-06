Pour construire un pacte politique consensuel : 7 partis appellent au dialogue

7 partis politiques ont appelé, hier à Alger, à la «concertation et au dialogue» des forces progressistes afin de construire «un pacte politique consensuel» qui définira les contours du processus de transition démocratique en Algérie. «L’heure aujourd’hui est à la concertation et au dialogue des forces progressistes afin de construire un pacte politique consensuel qui définira par la suite les contours du processus de transition démocratique dans notre pays», ont indiqué ces partis politiques dans un appel «aux forces de l'alternance démocratique». Il s'agit du Front des forces socialistes (FFS), du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), du Parti des travailleurs (PT), du Parti socialiste des travailleurs (PST), du Mouvement démocratique et social (MDS), de l’UCP (Union pour le changement et le progrès), le PLD (Parti pour la laïcité et la démocratie) et de Me Noureddine Benissad au nom de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH).

Pour ces partis, libérer une dynamique politique de construction d’un Etat de droit et des libertés et de la société est «une priorité en vue d’amorcer une véritable transition démocratique», ajoutant que c’est dans cette optique qu’une première rencontre de concertation et de dialogue est décidée d’un commun accord pour le 26 juin. Il ont réitéré leur appel à d’autres acteurs politiques, aux syndicats autonomes, au mouvement associatif, ainsi que les personnalités nationales indépendantes et la communauté algérienne à l’étranger, qui «se reconnaissent dans cet appel à se joindre à cette initiative de concertation», en vue d'amorcer un dialogue «sans préalables, sérieux, responsable et inclusif» pour déboucher sur une «véritable transition» démocratique et l'édification d'un Etat de droit.