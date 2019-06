Lutte contre la corruption : « El-boucher » aujourd’hui devant le juge

C’est aujourd’hui que s’ouvre, au tribunal de Sidi M’hamed, le procès de Kamel Chikhi, le fameux «El-Boucher», principal accusé dans l’affaire de saisie de plus de 700 kg de cocaïne, en détention provisoire à la prison d’El-Harrach.

Le procès de ce matin ne concerne pas toutefois cette affaire, unique en son genre en matière de saisie de drogue dure. Il se rapporte plutôt aux conservateurs fonciers, plus précisément, les facilitations en matière d’acquisition d’assiettes foncières dont aurait bénéficié l’accusé, Kamel Chikhi, dans le cadre de ses activités immobilières.

A ce propos, c’est un secret de Polichinelle que d’affirmer cette vérité établie selon laquelle l’immobilier a toujours constitué un créneau prisé des narcotrafiquants pour blanchir leur argent illicitement acquis. Le stratagème est en effet vieux comme le monde. Ceci dit, et pour revenir au procès programmé aujourd’hui après un premier report décidé le 22 mai dernier par le juge de l’application des peines relevant du tribunal de Sidi M’hamed, il est rappelé qu’outre Kamel Chikhi, les autres inculpés, au nombre d’une douzaine, sont tous des cadres de la Conservation foncière et de l’urbanisme de plusieurs communes d’Alger : Kouba, Aïn Bénian, Draria, Chéraga, Hydra, ainsi que des contrôleurs et conservateurs fonciers d’ Hussein Dey et de Bouzaréah. L’affaire concerne des documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la société de «Kamel El Boucher».

Le prévenu Kamel Chikhi, en détention provisoire, est poursuivi avec 12 autres prévenus dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne. Pour cette dernière affaire, aux relents de véritable scandale, la date du procès n’est pas encore fixée. Rappelons à ce propos que l’ex-ministre de la Justice avait indiqué que l’enquête instruite dans l’affaire de saisie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran avait révélé l’implication de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et aux pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations. L’enquête préliminaire s’est soldée par le défèrement de suspects devant la justice pour corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal accusé dans l’affaire de cocaïne, mais dans le cadre d’une autre mission et d’une autre activité (promotion immobilière), avait-il ajouté.

Affaire Sovac-Algérie : 17 individus, dont l’ex-Premier ministre et deux anciens ministres impliqués

Le tribunal de Sidi M’Hamed a diffusé par ailleurs un communique dont lequel il apporte des précisions au sujet de l’instruction ouverte sur l’affaire Sovac Algérie impliquant l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, deux anciens ministres ainsi que des cadres du ministère de l’Industrie et des Mines et des banques publiques. «Suite à l'enquête préliminaire diligentée par la section de recherche de la Gendarmerie nationale d'Alger, sur instructions du procureur de la République près le tribunal de Sidi M'Hamed, 17 personnes ont été présentées, le 16 juin devant le procureur de la même juridiction pour des faits à caractère pénal», a-t-on précisé.

Après avoir été entendus sur les faits qui leur sont imputés, le procureur de la République a transmis le dossier au juge d'instruction près le même tribunal qui a «mis en accusation 15 personnes physiques» pour plusieurs crimes, a ajouté la même source. Il s'agit notamment de crimes liés au «blanchiment d'argent, transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel, participation à la dilapidation et à l'utilisation de fonds de banque, incitation d'agents publics à exploiter leur influence réelle et supposée dans le but de bénéficier d'indus privilèges, bénéfice du pouvoir et de l'influence des agents de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et institutions publiques de droit public et des entreprises économiques publiques ou des établissements à caractère industriel et commercial (EPIC) durant l'établissement de contrats et marchés à l'effet d'augmenter les prix et de modifier, en leur faveur, la qualité des matières, services et approvisionnement».

Ces crimes portent également sur «l’infraction à la législation et à la réglementation relatives aux mouvements de capitaux de et vers l'étranger, abus de fonction volontaire à l'effet d'accorder d'indus privilèges en violation des lois et réglementations, outre la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour attribution d'avantages injustifiés à autrui», a ajouté le communiqué. Les personnes poursuivies pénalement sont «le Pdg du groupe Sovac, deux de ses frères et douze cadres et fonctionnaires, dont sept du ministère de l’Industrie et des Mines, ainsi que cinq cadres du Crédit populaire d’Algérie», poursuit la même source.

Trois personnes morales poursuivies

Trois personnes morales ont été également accusées, poursuit-on de même source, relevant qu'il s'agit d'entreprises commerciales dépendant du groupe Sovac. Notifié du dossier de l’affaire, le juge d’instruction, après avoir entendu les prévenus lors de la première comparution, a décidé de placer en détention provisoire le Pdg du groupe, Mourad Eulmi, ainsi que trois cadres du ministère de l’Industrie et des Mines». Les mêmes mesures ont été prises à l'encontre d'un directeur central du Crédit populaire d’Algérie ainsi qu'à l'encontre de l'ancien Pdg de la même banque.

A ce titre, « le juge d’instruction a placé sept personnes sous contrôle judiciaire. Il s’agit des fonctionnaires relevant du ministère de l’Industrie et des Mines ainsi que des cadres du CPA et remis deux autres en liberté». Concernant les personnes restantes et compte tenu de leurs fonctions à la date des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leur dossier au Procureur général près la Cour d'Alger « pour prendre les mesures nécessaires à leur encontre». Il s'agit d'un ancien Premier ministre et de deux anciens ministres».

Karim Aoudia