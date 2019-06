63e anniversaire de l’exécution d’Ahmed Zabana : Un révolutionnaire de la première heure

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a mis l’accent, hier à Alger, sur la nécessité pour les Algériens d’œuvrer pour «un dialogue constructif et la concertation pour arriver au consensus»

Le ministre s’exprimait lors d’une conférence organisée par le musée de Moudjahid à l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l’exécution, dans les geôles de la France coloniale, du martyr Ahmed Zahana dit «Zabana».

Le ministre a saisi l’occasion pour appeler la jeunesse algérienne à «la préservation des sacrifices» des martyrs de la Révolution du 1er Novembre 1954, tout en «s'inspirant des fondements solides et valeurs profondément ancrées dans notre Histoire» pour contribuer au développement de l'Algérie.

«Notre unité repose sur la consultation et le consensus, nous devons reconnaître clairement que le dialogue, les délibérations et le consensus sont les seuls moyens viables pour la consolidation de la stabilité», a dit le ministre, en ajoutant que «l'espoir d'un avenir meilleur pour le peuple algérien, et la réalisation de ses aspirations repose sur la mise en commun de l’honneur de la responsabilité».

C’est dans le même sillage que le ministre a estimé que «la consolidation de la paix repose inévitablement sur l'espoir d'un avenir meilleur pour le peuple algérien». La réalisation des aspirations du peuple algérien nécessite «la promotion de la cohésion nationale, la concertation consensuelle et sage, ainsi que le partage des préoccupations pour un lendemain meilleur», a-t-il poursuivi. Considérant qu'il s'agit, «aujourd'hui, plus que jamais, d'une grande responsabilité», il a appelé toutes les générations confondues, à «fournir tous les efforts nécessaires pour promouvoir le pays au rang des nations les plus développées». S’agissant de «la conjoncture exceptionnelle» que traverse le pays actuellement, M. Zitouni, a indiqué qu’il appartient aux Algériens de «protéger la patrie et de préserver sa stabilité à travers leur cohésion et leur union ainsi que leur mobilisation constante à la défendre».

Par ailleurs, le ministre n’a pas omis d’indiquer que l'enjeu de tous ces défis qui se présentent est «la concrétisation des aspirations du peuple au développement et à la prospérité».

Abordant le parcours héroïque du premier martyr algérien guillotiné par le colonisateur français, Ahmed Zabana, M. Zitouni a qualifié ce dernier de «symbole de sacrifice». Un martyr dont le nom est «gravé dans la mémoire commune». «Par son sacrifice, le chahid Zabana, a inculqué aux révolutionnaires l’amour de la patrie. Ceux-ci, par leur détermination, ont renversé le colonisateur. Un colonisateur qui, par sa sanglante répression, voulait inspirer la terreur dans les cœurs des Algériens.

Plus de 200 militants de la cause nationale, sur les 2.000 condamnés à mort, ont été exécutés entre 1956 et 1962. Mais Zabana exécuté, d’autres hommes n’en continueront pas moins de suivre la voie tracée par ce héros et des milliers d’autres déterminés à libérer leur patrie du joug colonial. Tragiquement, le nom du martyr Ahmed Zabana restera rattaché à l’usage de la guillotine en Algérie.

Le ministre a également tenu à rendre un hommage appuyé à l'un de ses prédécesseurs, qui était le secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONEM), Saïd Abadou, décédé il y a quelques jours de cela, en mettant en avant son sacrifice pour l'Algérie, aussi bien durant sa lutte pour son indépendance que pour l'édification de son avenir, une fois celle-ci recouvrée.

La rencontre a été ponctuée par l’intervention de plusieurs historiens et chercheurs spécialisés, tels que Benyoucef Tlemçani, Dr. Réda Ben Attou, Dr. Karim Menacer, et Lakhder Saïdani.

De par sa forte personnalité, Ahmed Zahana, dit H'mida Zabana, comptait parmi les hommes «exceptionnels» qui furent choisis par l'Organisation spéciale (OS) qui prépara le déclenchement de la guerre de Libération, a expliqué Dr. Benyoucef Tlemçani.

Ce militant de valeur était très impliqué dans la mobilisation et la structuration des cellules militantes et la collecte des armes dans l’Oranie, a rappelé de sa part, le chercheur-historien, Karim Menacer. Le martyr a été guillotiné à la prison de Serkadji le 19 juin 1956.

La barbarie et l’acharnement de l’armée française était tels, que rien ne pouvait arrêter la machine d’oppression. La liquidation physique, d’une manière aussi abjecte qu’atroce, de ce héros, s’assimilait, aux yeux du colonisateur, à une violente forme d’avertissement à l’encontre des moudjahidine engagés dans la lutte de Libération nationale.

Tahar Kaïdi