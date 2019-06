Programme européen d’appui à la protection du patrimoine : Des résultats considérables

Intervenant, à l’ouverture des travaux du séminaire de clôture du «Programme d’Appui à la protection et valorisation du patrimoine culturel en Algérie», qui s’est déroulé au Centre international des conférences (CIC) d’Alger, la ministre de la Culture a indiqué que même si plus de 70% des objectifs de ce programme ont été atteints, «je reste optimiste par rapport au reste, c’est-à-dire à ce qui était initialement prévu, mais n’a pas pu être réalisé… je pense, entre autres, aux projets-pilotes de La Casbah d’Alger et au mausolée d’Imedghassen».

Néanmoins, la ministre a assuré que «la richesse du patrimoine algérien pourra devenir dans les prochaines années, par des politiques efficaces, un élément important de développement durable et même mesurable en termes de contribution au PIB».

Dans le même ordre d’idées, Mme Merdaci a indiqué que son département s’inscrit dans la dynamique impulsée par le programme d’appui, «nous œuvrerons à ce que les outils proposés soient effectivement utilisés, et qu’un organisme fasse fonctionner l’application informatique», a-t-elle dit, préconisant «la mise à jour de façon permanente, de la base de données supportée par cette application et la création d’un centre national d’inventaire et de catalogage», a-t-elle assuré. Mme Merdaci a salué les efforts consentis par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels qui, selon elle, «a déjà introduit, sur la base de l’expérience du programme, de nouvelles filières de formation aux métiers du patrimoine dans la nomenclature de 2018».

Pour revenir à cette rencontre d’envergure socio-économico-culturelle, celle-ci a vu la présence de hauts fonctionnaires de l’Etat, et de l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, M. John O’Rourke, ainsi que le Représentant du ministère des Affaires étrangères.

Inventorier, mettre en valeur et protéger le patrimoine

Le séminaire a eu pour objectifs de présenter les résultats atteints par le Programme de coopération, notamment ceux relatifs à la méthodologie de l’inventaire du patrimoine culturel, l’intersectorialité et la mise en valeur du patrimoine à travers les projets pilotes et les projets associatifs, la formation des acteurs du patrimoine en collaboration avec le secteur de la formation professionnelle et les activités relatives à la préservation du patrimoine audiovisuel.

De son côté, l’ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, a affirmé que la prise en compte du patrimoine culturel dans le développement économique et humain de l’Algérie, aura de nombreuses retombées positives sur la vie du citoyen algérien, et suscitera la satisfaction du citoyen européen qui aura participé directement à l’atteinte de cet objectif.

Il soulignera que «le programme doit sa réussite à l’implication de l’ensemble des parties prenantes», une implication, précise M. John O’Rourke, renforcée grâce à la bonne coordination assurée par le président du comité de pilotage, M. Ayadi.

Le représentant de l’UE estimera également que cette coopération a réussi à doter le ministère d’une méthodologie et d’outils unifiés pour l’établissement de l’inventaire du patrimoine culturel. «Un travail laborieux, valorisé dans le cadre d’une application informatique dédiée, appelée "Racim", pour la création et la gestion des bases de données de l’inventaire et qui constitue une avancée remarquable dans la perspective de la mise en place du nouveau centre d’inventaire et de documentation du patrimoine culturel algérien.

Il y a lieu de noter, enfin, que ce séminaire s’adresse aux acteurs du patrimoine culturel algérien et à toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du Programme de coopération, notamment le ministère de la Culture et les institutions sous sa tutelle, les directions de la culture au niveau local, les associations, les partenaires en particulier le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère du Tourisme en tant qu’utilisateur des produits culturels et enfin les journalistes en tant que médiateurs de la culture.

Co-financé par l’Union européenne à hauteur de 21,5 millions d’euros et par l’État algérien pour un montant équivalent à 2,5 millions d’euros, celui-ci vise à accompagner la prise en compte du patrimoine culturel comme outil de développement économique et humain de l’Algérie, à contribuer à son identification (inventaire), à sa protection (outils de protection) et sa mise en valeur (outils de gestion et projets pilotes) par un soutien en outils méthodologiques, en équipements et en formations, aux niveaux central et local, dans une logique intersectorielle. Le Programme d’appui la protection et la valorisation du Patrimoine culturel en Algérie s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne.

Rappelons, enfin, que le programme patrimoine a été mis en œuvre par le ministère de la Culture sur une période de cinq ans.