Ressources en eau : Combler le déficit

Le ministre des Ressources en eau, M. Ali Hammam, a procédé, hier à Sidi Bel-Abbès, à la mise en service de la station de traitement d’eau du barrage Sarno.

Le barrage devra alimenter un certain nombre de communes et de localités et doit renouveler ses équipements pour servir de support au secteur de l’agriculture, en vue de l'extension des superficies irriguées dans cette wilaya déficitaire en matière d'eau potable. Lors d’un point de presse, le ministre a indiqué que sa visite s’inscrit dans le cadre de la préparation de la saison estivale, généralement marquée par la rareté du précieux liquide, ce qui a nécessité des mesures draconiennes. Quelque peu problématique, la situation reste, si l’on se fie aux données livrées par les gestionnaires du secteur, préoccupante à l’orée de cet été, durant lequel pas moins de 35 communes sur 52 devront connaître des perturbations dans la distribution, au vu des retards constatés dans la réalisation des ouvrages d'emmagasinement et d'adduction à partir d'autres wilayas. Il convient de préciser que la région de Sidi Bel-Abbès est effectivement alimentée en grande partie par les barrages de Tlemcen et de Mascara, les nappes de Chott Chergui et Gharbi et des forages aux capacités réduites, en attendant la réalisation du projet de conduite à partir de l'unité de dessalement de Honaine (Temouchent ) d'une capacité de 100.000 m/3 jour.

C’est dans l’esprit de cette approche régionale d’exploitation, de distribution et d’alimentation en eau potable que la wilaya bénéficie de quotas destinés à la satisfaction de ses populations. Le ministre a rappelé dans ce sens les impératifs de cette feuille de route, exprimant sa disponibilité à soutenir l’effort d’équipement de l’Etat et à accélérer la cadence de travaux d’adduction à partir de l’unité de dessalement de Honaine. L’engagement a été pris pour la mobilisation de tous les moyens afin d’assurer un tant soit peu l’alimentation des communes déficitaires et veiller à l’application du programme de distribution.

Du pain sur la planche pour les cadres de la direction de l’Hydraulique qui se sont investis déjà dans l’élaboration d’un plan d’action adopté par le ministère et mis en exécution. La station d'épuration, qui réalise un taux record de traitement des eaux usées avec 92%, a retenu l’attention de M. Hammam qui a ordonné le renouvellement des équipements vétustes à l’effet dune meilleure rentabilisation ou plus exactement d’une exploitation rationnelle à même de développer l’irrigation des terres agricoles.

Enfin, l’autre point qui a focalisé l’attention avait trait à l’aménagement de Oued Mekkerra, ce canal d’eaux usées à ciel ouvert que le ministre, sur la base d’un rapport présenté par le wali, s’engage à prendre en charge au titre du sectoriel, c'est-à-dire une opération centralisée qui s’étalera dans le temps, en commençant par l'élimination des réseaux de rejet et le curage du lit de ce cours d’eau, au grand soulagement de la population riveraine.

Autant d'enseignements à tirer de cette visite qui a mis en évidence les paramètres de rationalité dans la distribution, de rentabilité dans la gestion et l’entretien des équipements et de lutte notamment contre les formes de perte et de gaspillage de cette ressource et source de la vie…

A. Bellaha