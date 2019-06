Oran : Justice sociale

Des centaines d’étudiants ont réitéré leur attachement à l’édification d’un Etat républicain en mettant en garde contre les tentatives de récupération susceptibles de faire dévier le Hirak de son objectif.

Comme chaque mardi, la marche a commencé à l’heure habituelle à la place 1er-Novembre (ex-place d’Armes) pour emprunter ensuite le même itinéraire, à savoir le boulevard Emir-Abdelkader et la rue Larbi-Benmhidi avant de se transformer en rassemblement près du siège de la wilaya. Ainsi, les mêmes revendications et slogans ont été reconduits lors de cette 17e action à savoir le départ du système et du gouvernement. Ils plaident pour une phase de transition de quelques mois menée par une équipe gouvernementale composée de technocrates et une instance présidence collégiale. Encore une fois, les étudiants ont rejeté toute alternative politique émanant de l’actuel gouvernement et qui, selon eux, peut se heurter à un rejet en bloc de la rue. Les manifestants réclament aussi une justice sociale et un Etat démocratique pour marquer la rupture avec l’ancien système. Ils se disent déterminés à aller jusqu’au bout de leur combat pour faire aboutir les objectifs de ce mouvement.

Les messages véhiculés par les pancartes et les banderoles, hier, sont pratiquement les mêmes de la semaine dernière, parmi lesquels ont pouvait lire « La souveraineté au peuple», « Oui à un Etat où c’est le peuple qui décide», « Un gouvernement de compétences ». Les étudiants ont également exprimé leur attachement à l’unité du peuple et du pays. Pendant la marche, des slogans hostiles à certains responsables ont été scandés par les manifestants. Ces derniers rejettent l’option de la tenue d’une élection présidentielle dans le contexte actuel.

A. S.