SIDI BEL-ABBES : Une Algérie nouvelle, unie et solidaire

L’appel à la manifestation était certainement entendu mais relativement peu suivi en cette période des examens des étudiants de l’université Djillali-Liabes. Ils étaient peu nombreux effectivement hier pour se rassembler au niveau de la place du 1er-Novembre et scander des slogans concernant le plus souvent le départ des responsables jugés comme étant des symboles de l'ancien système. Un débat s’est même engagé pour saluer l'effort entrepris par la justice dans le cadre de la moralisation de la vie publique, rendant par la même hommage à l’ANP pour son dévouement, son sacrifice et son engagement aux côtés du peuple. « Par notre présence, nous voulons surtout exprimer notre solidarité à une communauté universitaire nationale et maintenir la lutte menée par l'élite du pays pour l’instauration réelle et effective de l’Etat de droit et l’avènement d’une nouvelle République reposant sur les valeurs d’authenticité de la nation», affirme Redouane, un étudiant de la faculté des sciences humaines qui n'a raté aucun rendez-vous pour apporter son soutien à ce mouvement. « Silmiya, silmiya », le refrain était repris en chœur par les manifestants comme pour manifester un attachement à l’esprit pacifique de cette marche se voulant une prise de conscience et un réel désir de bâtir une Algérie nouvelle, unie et solidaire. A. B.