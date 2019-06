Alger : Poursuite de la lutte contre la corruption

Des centaines d'étudiants ont manifesté de nouveau pacifiquement, hier à Alger, pour réitérer leurs revendications d'un changement radical du système politique et la poursuite de la lutte contre les responsables de la corruption et de la dilapidation des deniers publics. Les manifestants se sont regroupés à la place des Martyrs, avant de se diriger vers la Faculté centrale et les places de la Grande poste et Maurice-Audin, scandant les slogans habituels pour un changement du système politique et de l'édification d'une Algérie nouvelle. Portant des banderoles revendiquant «une justice indépendante», les étudiants ont affiché leur satisfaction quant au placement en détention de ceux qu'ils ont qualifiés de «têtes de la corruption», réclamant la poursuite en justice de tous les corrompus ainsi que des responsables de la dilapidation des deniers publics. Ils ont exigé également la récupération des fonds détournés en vue de permettre à l'économie nationale de surmonter cette conjoncture difficile.

Par ailleurs, les étudiants ont réitéré leur revendication de départ des «symboles de l'ancien système», citant, à ce titre, le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, et son gouvernement et le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb. Les protestataires ont scandé d'autres slogans, entre autres, «Etudiants conscients et contre le régime», «Une marche pacifique, nos revendications sont légitimes», «Des étudiants unis rejetant le régime et se ralliant au mouvement populaire», «La lutte, la lutte jusqu'au départ du système» ou encore «Des étudiants résistants jusqu'au changement».