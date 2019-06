Le chef de l’état, Abdelkader Bensalah, inaugure la 52e édition de la Foire internationale d’Alger

La 52e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA-2019), placée sous le thème «Algérie : diversification économique et opportunités de partenariat en perspectives», a été inaugurée, hier au palais des Expositions (Pins-Maritimes), par le chef de l'État, Abdelkader Bensalah.

Cette manifestation économique annuelle, qui s'étalera jusqu'au 23 juin courant, est rehaussée par la participation de plus de 501 entreprises exposant leurs produits, nouveautés et savoir-faire, dont 140 étrangères représentant 15 pays, parmi lesquelles nous enregistrons la présence de tous nos partenaires traditionnels avec lesquels s’opère l’essentiel de nos échanges. À cette occasion, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de poursuivre les démarches visant à accompagner les entreprises et à les encourager à améliorer la qualité de la production nationale, les appelant à continuer à concrétiser leurs projets en vue de concourir à la hausse des exportations. Il a rappelé à cet effet « la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération entre les entreprises économiques des différents pays et d'élargir les domaines de partenariat ». M. Bensalah a entamé sa visite par le pavillon principal, réservé aux entreprises nationales, où il a visité en premier le stand de l'habitat et reçu des explications sur les principaux programmes en cours de réalisation et les différentes formules créées jusqu'à présent. Il a également visité le stand du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et demandé aux responsables des informations sur les plans futurs du groupe en matière d'exportation. Au niveau du stand du Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO), le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari a donné au chef de l'Etat des explications sur l'action engagée par son ministère, en collaboration avec celui du Commerce pour promouvoir les exportations des produits agricoles. Le chef de l’Etat a visité, en outre, les stands des secteurs de l'industrie, des travaux publics, de l'électronique et des technologies modernes, où des informations lui ont été prodiguées sur les produits ayant permis à l'Algérie d'atteindre son autosuffisance. A cette occasion, le responsable du stand indonésien lui a offert des présents symboliques en reconnaissance des efforts de l'Etat en matière de développement du partenariat économique. Dans les stands de certains pays (Mali, Afrique du Sud, Tunisie, Ethiopie, Soudan et Sénégal), M. Bensalah a insisté également sur l'impératif de développer les relations avec leurs entreprises. Il a salué le niveau des relations entre l'Algérie et ces pays.