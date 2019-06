DANS LA LUCARNE : ON VOIT PLUS CLAIR

L’équipe nationale de football avait terminé sa préparation au Qatar par l’organisation d’un deuxième match amical. On peut dire qu’il s’est achevé en apothéose comme l’on dit. Certes, ce match amical contre le voisin le Mali n’était pas retransmis, mais ceux qui l’ont vu, ne serait-ce par téléphone portable, ont été séduits par le comportement assez différent contre le Burundi. Il est vrai que ce deuxième match était celui qui devait permettre au coach national de mettre en pratique sa tactique pour le premier match contre le Kenya, le dimanche 23 juin au Caire. Il fallait agir autrement du fait qu’on n’est pas devant le même cas de figure. Tout le monde est conscient du grand développement du football malien. La fondation Salif Keita avait fait des merveilles des années durant. Les « fruits » de ce travail sont aujourd’hui là présents et palpables. Cette équipe malienne, qui a affronté l’Algérie, est issue de l’équipe des U20 qui avait remporté la Coupe d’Afrique de cette catégorie et qui s’était aussi classée à la troisième place du mondial des U20. Ce n’est manifestement pas un « petit bras ». Pour les nôtres, il fallait se montrer prêts et relever ce défi. Car, rien n’était évident ou du « tout cuit ». Par conséquent, il ne faut pas rater cette sortie même en amical. C’était une question d’être ambitieux ou de ne pas l’être. Un test par lequel vous pouvez lancer des « messages » à vos potentiels adversaires, mais aussi aux prétendants à cette CAN2019. Cette victoire sur ce score de 3 à 2 est vraiment très intéressante pour les poulains de Belmadi. Cela dénote qu’ils ont du caractère et qu’ils ne peuvent pas abdiquer dès qu’ils encaissent un but. Ce match a été une « copie » qu’affectionne Belmadi. C’était pour lui le scénario rêvé pour voir le véritable contenu de son équipe. Le coach national a été déjà instruit sur le fait que les nôtres n’évoluent pas de la même manière lorsqu’ils jouent contre des formations jugées «faibles». De plus dans cette rencontre, l’EN A a été dominée à deux reprises, puisque les maliens avaient scoré une première fois. Malgré l’égalisation algérienne, ils ont ajouté un second but. Certaines équipes auraient dans un tel cas accusé le coup. Ce qui n’est pas le cas de notre sélection nationale. Cette fois-ci, elle a montré qu’elle a de la réserve sous les « pédales », puisque non seulement elle avait égalisé sur penalty par Belaïli avant que le nouveau « goléador » de Montpellier ne corse l’addition, entré pourtant que dans le dernier quart d’heure. Ce joueur était un choix de la « providence » du fait qu’il n’était pas retenu pour un problème administratif. Le comportement disciplinaire de Benkebla lui avait permis d’être retenu dans la liste des « 23 ». Et ce joueur qui possède une grande force est capable de nous valoir bien des satisfactions. Là, on peut dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les verts ont donc rejoint l’Egypte avec le devoir d’avoir effectué une très bonne préparation au Qatar où la température est nettement supérieur à celle qui sévit en Egypte. C'est-à-dire que les joueurs pourraient ainsi s’exprimer mieux. Il faudra désormais confirmer ces «bonnes choses» sur le terrain ce dimanche 23 juin face au Kenya. Un adversaire qu’il ne faudra pas négliger. C’est la moindre des choses qu’on peut attendre de notre sélection.

Hamid Gharbi