A la veille de la CAN 2019 : Les Verts gagnent en confiance

A quelques jours seulement de la phase finale de la CAN 2019, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte, l’équipe nationale de football prend une autre dimension et commence à faire douter les géants du continent Africain.

Annoncés comme un outsider convalescent par les techniciens, les Fennecs lancent déjà des signaux forts à partir de leur camp de préparation à Doha (Qatar), où ils «affutent leurs armes» à l’abri des regards indiscrets. Les spécialistes du sport roi vont devoir revoir leurs copies. Les Algériens pourraient bel et bien chambouler les pronostics et venir bousculer les favoris. Tout le monde sait que la qualité et le talent ne manquent pas dans l’effectif des Verts et qu’il suffit à cette sélection de retrouver sa confiance et ses sensations pour faire des miracles. Le nouveau patron du staff technique, qui a accepté de relever le défi, en est parfaitement conscient. Ancien capitaine de l’équipe nationale, ce dernier a identifié le mal depuis longtemps et trouvé les solutions pour remettre cette sélection sur pied.

En effet, Belmadi semble réussir son pari. Son projet de métamorphoser une équipe nationale, livrée à elle-même depuis de longues années, sans âme et surtout en manque de confiance, est visiblement en bonne voie. La dernière victoire des coéquipiers de Mahrez, en match amical, face à une coriace sélection du Mali, a mis tout le monde d’accord. Un succès important synonyme de bons présages. La confrontation contre les protégés de Mohamed Magassouba est le match de référence pour les poulains de Belmadi, qui ont montré un visage rassurant en faisant preuve de beaucoup de combativité, d’efficacité et de volonté. «Nous avons affronté une équipe combative, cohérente et intéressante dans les phases de possession de balle», a souligné Fousseni Diawara, l’adjoint du sélectionneur malien, aux médias à l’issue de la rencontre des Aigles face aux Verts. Désormais, tout le monde s’accorde à dire que cette équipe nationale renait enfin de ses cendres et dispose d’une bonne carte à jouer lors du mondial égyptien. L’espoir est de retour après une traversée du désert qui n’a que trop duré. Même si les Verts sont encore loin de leur véritable niveau et qu’il reste encore du travail à faire, ils font déjà rêver.

Il y a moins d’un an, personne ne donnait cher de la peau des Verts. Une sélection en net déclin depuis sa prestation héroïque lors du mondial 2014, avec à sa tête le coach bosnien Hallilhodzic et son rendement honorable durant la CAN 2015, sous l’ère du technicien français Gourcuff. Ni Nabil (intérmimaire), ni le Serbe Milovan Rajevac, ni le Belge, Georges Leekens, ni l’Espagnol Lucas Alcaraz et encore moins Rabah Madjer ne sont parvenus à faire redorer le blason de l’EN. De la 13e place de classement FIFA de juin 2014, la première nation au tableau africain, tout à fait incapable de s’affirmer ou de s’imposer, a chuté au 65e rang mondial. Belmadi est aujourd’hui un sélectionneur heureux, bien que l’EN n’a encore rien réalisé.

Ce dernier, qui, faut-il le souligner, n’a pas toujours fait l’unanimité au sein de l’opinion footballistique algérien, commence à récolter les fruits de son labeur et de sa patience et surtout à forcer le respect de ceux qui ne croyaient pas en lui. Coherent dans ses propos, doté d’une forte personnalité et d’un caractère bien trompé, le coach national, qui ne s’est jamais détaché de ses principes, est parvenu à gagner la confiance des joueurs. Sur un terrain pas du tout conquis, il a réussi à forcer le respect et à imposer ses choix forts, qui s’avèrent souvent payants. Son discours fut clair dès le début. «Aucune équipe ne pourra réussir en se reposant principalement sur des individualités.

Il faut un collectif solide et homogène. Aujourd’hui, peut-être, ce ne sont pas les meilleurs qui doivent jouer mais les plus rigoureux, les plus travailleurs. Il faut s’appuyer à 80% sur une base de joueurs généreux dans l’effort et qui en veulent. On doit fonder notre équipe sur quelque chose de fort, en se battant les uns pour les autres. Être sincère par les actes sur le terrain». C’est ainsi que Belmadi, dont le bilan est jusque-là positif (4 victoires, 3 nuls et 1 défaite), compte rebâtir l’équipe national.

Rédha M.