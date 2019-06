Les 16 clubs de Ligue 2 interdits de recrutement

En raison de sérieuses difficultés financières auxquelles sont confrontés l’ensemble des clubs de la Ligue 2 professionnelle, ces derniers n’ont pas pu régulariser la situation financière de nombre de leurs joueurs, à des proportions différentes entre les uns et les autres.

Ces pourquoi la plupart de ces derniers, lassés d’attendre indéfiniment d’être payés et ne croyant plus aux promesses non tenues des présidents, finissent par avoir recours à la CRL afin de recouvrir leurs droits et par la même être libres ensuite, pour pouvoir décider de leur avenir. Selon des informations concordantes, les 16 clubs qui composent la Ligue 2 sont tenus d’apurer leur situation financière avec les joueurs qui ont déposé leur dossier pour réclamer leur argent auprès de la commission des litiges. Il faut savoir que pour l’instant aucun d’entre eux n’est autorisé à procéder à l’opération recrutement par la Ligue du football professionnelle (LFP) pour les raisons évoquées. C’est du jamais vu ! 16 clubs interdits de recrutement ! Les présidents et dirigeants des clubs concernés seront-ils en mesure de trouver les ressources financières nécessaires qui leur permettront de payer leurs joueurs afin de pouvoir recruter de nouveaux éléments dans le but de se renforcer en prévision de la nouvelle saison?

La situation financière peu reluisante qui prévaut chez la plupart d’entre eux fait craindre le pire. Cela dit, espérons que les problèmes auxquels ils sont confrontés trouveront une issue favorable et seront solutionnés. Sinon, pas de recrutement !

M.-A. A.