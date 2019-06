Mondial-2019 : Avec l'Anglaise Nikita Parris, vous n'avez encore rien vu

Attention dribbleuse : l'Anglaise Nikita Parris est entrée dans sa Coupe du monde d'un insolent petit-pont. «Et vous n'avez encore rien vu», rigole l'ailière. Les Anglais appellent ça une «"noix de muscade» (nutmeg), restée en travers de la gorge de son adversaire écossaise. Et Parris, qui rejoindra l'Olympique lyonnais après le Mondial, est une habituée. «Oh oui, lance-t-elle avec un sourire gourmand, regardez les vidéos!». L'Écossaise Nicola Docherty aurait dû les visionner... Elle ne réussit pas encore tout, à l'image de son penalty arrêté par Vanina Correa contre l'Argentine (1-0), alors qu'elle avait transformé celui contre l'Écosse (2-1) au premier match.

«Des nœuds dans l'estomac»

Mais Parris et les Anglaises ont bien lancé leur compétition, de quoi rassurer la joueuse de 25 ans, qui découvre la plus grand scène internationale. Avec un brin de stress, avoue-t-elle. «A chaque fois je me dis toujours : c'est le même terrain, avec 22 joueuses, onze contre onze. Mais je ne vais pas vous mentir, assise dans ma chambre d'hôtel je disais à Abbie, ma coéquipière: ‘’J'ai des nœuds dans l'estomac’’», raconte Parris. «Elle m'a juste conseillée d'aller me coucher. J'ai dormi, et quand je me suis réveillée, ils étaient partis...», sourit-elle. Pour se détendre, elle compte sur ses amies. «Moi, Toni (Duggan), Mary Earps et Abbie (McManus), nous sommes les quatre mousquetaires, toujours ensemble», précise Parris. Ces trois-là «m'ont aidée à mon arrivée en équipe d'Angleterre, je les adore et je vais plus que jamais avoir besoin d'elles», poursuit-elle, avec une mention spéciale pour «Toni. Elle a déjà l'expérience d'une Coupe du monde, alors qu'avec les autres filles, c'est notre première fois, elle a été super avec nous». Nikita a vite dompté l'appréhension, dès son premier match contre l'Écosse, donc. Elle a du feu dans les jambes et un sens du dribble qui promet du spectacle.

Lyon après le Mondial

Elle a gardé cette audace de son enfance dans le quartier difficile de Toxteth, à Liverpool, fameux pour les émeutes de 1981 entre la communauté noire et la police, d'où vient également Howard Gayle, le premier joueur noir à porter le maillot des Reds du Liverpool FC. «C'est grâce aux gens du quartier que j'en suis là aujourd'hui, assure-t-elle. Ils ont pris du temps et n'ont pas ménagé leurs efforts pour moi, notamment les professeurs à l'école et les éducateurs», expliquait-elle à la BBC. Après l'école foot de rue, où elle a appris ses dribbles, Parris a rejoint le centre d'excellence d'Everton, équivalent du centre de formation pour les filles, et a commencé en équipe une à 16 ans !

Elle a ensuite rejoint Manchester City, une des forteresses du foot féminin anglais avec Arsenal et Chelsea. Parris ne fait pas que dribbler, elle marque: 19 buts la saison dernière, deuxième meilleure buteuse du championnat derrière la Néerlandaise d'Arsenal, Vivianne Miedema (22). Cette fan de Thierry Henry, dont elle dévorait les DVD, est prête pour une nouvelle étape, Lyon, qu'elle rejoint libre de tout contrat avec Manchester City. «Quand l'Olympique lyonnais vient vous chercher, ce n'est pas une équipe qu'on peut refuser», a-t-elle expliqué sur Sky Sports. Nikita est «très excitée. C'est le plus grand club de foot féminin du monde». Une telle dribbleuse ne déparera pas.