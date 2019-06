GRAND ANGLE : Optimisme mitigé

Alors que les échanges de frappe entre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les rebelles houthis se poursuivent et que la tension dans la région ne cesse de grandir, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, fait preuve d’optimisme motivé, selon lui, par «une évolution positive du processus de paix yéménite». Partant de ce constat, il exprimera devant le conseil de sécurité sa « confiance en la possibilité de parvenir à un règlement du conflit », sans pour autant être en possibilité de fixer une échéance à cet heureux dénouement espéré pour mettre un terme aux souffrances endurées par la population civile. Nonobstant cette incapacité à se projeter dans le temps, l’optimisme de Martin Griffiths pourrait cependant ne pas être partagé, tant il n’est un secret pour personne que la guerre que se livrent les protagonistes yéménites est avant tout une guerre par procuration et que de ce fait, ils n’ont pas toute la liberté de décider de leur sort et du destin qu’ils souhaitent pour le Yémen. En fait, les protagonistes yéménites sont pris en otage par d’autres parties et sont de ce fait forcément impactés par les développements qui interviennent dans la région. Pourtant, ne manquera pas de rappeler l’émissaire onusien, « le règlement du conflit yéménite ne pourra passer que par une solution politique globale » et de souligner que « de nombreuses opportunités de compromis restent à la disposition des parties en présence ». Mais force est de souligner que pour l’heure, l’examen de ces opportunités n’est pas en tête des priorités. Martin Griffiths le sait aussi. Tout comme il ne peut ignorer que tous les défis qui se posent à lui sont difficiles à relever si sa mission ne bénéficie pas du soutien du Conseil de sécurité. Or c’est à ce niveau que le bât blesse. Martin Griffiths se trouve confronté au manque de soutien de l’organe onusien. Mais il n’est pas le seul à en pâtir. Tous les émissaires onusiens chargés de chercher les voies et moyens pour résoudre les conflits à travers le monde font face à cette difficulté. Un obstacle de plus sur la voie de la paix qui, pourtant, n’aurait jamais dû être mis, car retardant de manière considérable la résolution des conflits. A moins que cela ne soit l’objectif recherché.

Nadia K.