Affaire des systèmes de défenses russes S-400 : Malaise entre Ankara et Washington

Ankara a fait part à Washington de son "malaise" de s'être vu adressé un ultimatum américain début juin au sujet de l'achat par la Turquie de missiles S-400 russes, a annoncé mardi le ministère turc de la Défense. Dans une lettre adressée mardi à Washington en réponse à cet ultimatum, Ankara a "de nouveau insisté sur (son) malaise vis-à-vis de cette approche et de la formulation non conforme à l'esprit de l'alliance", a indiqué le ministère dans un communiqué. "Notre point de vue connu a été transmis en détail", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

Le chef du Pentagone, Patrick Shanahan, a adressé il y a un peu moins de deux semaines à son homologue turc une lettre donnant à la Turquie jusqu'au 31 juillet pour renoncer à l'achat de systèmes de défense russes S-400, que Washington considère comme incompatibles avec le nouvel avion furtif américain F-35 qu'Ankara veut aussi acquérir.

Si, d'ici le 31 juillet, la Turquie n'a pas renoncé au système russe de défense antiaérienne S-400, les pilotes turcs s'entraînant actuellement aux Etats-Unis sur le F-35 seront expulsés, d'après Washington. pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit espérer convaincre les Etats-Unis de ne pas exclure son pays du programme des avions furtifs F-35, avant sa prochaine rencontre avec Donald Trump. "Avant (de voir son homologue américain en marge du sommet du G20 au Japon les 28-29 juin, ndlr), nous aimerions discuter de ce problème au téléphone et revenir à la situation initiale", a dit M. Erdogan dans une allocution télévisée. Recep Tayyip Erdogan s'est à cet égard dit déterminé à chercher toutes les réponses possibles face à une "exclusion (de la Turquie) du projet F-35 pour des motifs dénués de fondement rationnel ou légitime", soulignant que son pays n'était pas seulement un client mais aussi un partenaire dans le cadre du programme de fabrication des F-35. "Nous avons déjà payé 1,250 milliard de dollars", a-t-il affirmé, répétant au passage sa détermination à acquérir ces équipements. "Je ne dis pas que la Turquie achètera le système de défense S-400, je dis que la Turquie l'a acheté", a martelé M. Erdogan.

M. T. et agences