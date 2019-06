Nouveaux renforts US au Moyen-Orient : La poudrière

Les Etats-Unis ont encore renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient et appelé le monde à «ne pas céder au chantage nucléaire» de l'Iran, lequel a annoncé qu'il franchirait bientôt une limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire.

«Les récentes attaques iraniennes valident les renseignements fiables et crédibles que nous avons reçus sur le comportement hostile des forces iraniennes», a indiqué le chef du Pentagone Patrick Shanahan. «Les Etats-Unis ne cherchent pas à entrer en conflit avec l'Iran», a-t-il souligné. «J'ai autorisé l'envoi de 1.000 militaires supplémentaires à des fins défensives pour répondre à des menaces aériennes, navales et terrestres au Moyen-Orient», a-t-il précisé, assurant que les Etats-Unis "continueront de surveiller consciencieusement la situation" afin "d'ajuster le niveau des troupes" le cas échéant. Cette annonce est intervenue peu après la publication par son ministère de nouveaux documents accusant l'Iran d'avoir attaqué deux pétroliers en mer d'Oman. L'Union européenne s'est montrée plus prudente dans l'attribution des responsabilités de cette attaque et a refusé de s'aligner sur Washington. L'Iran, de son côté, a annoncé que ses réserves d'uranium enrichi passeraient à partir du 27 juin au-dessus de la limite prévue par l'accord international sur son programme nucléaire conclu en 2015 à Vienne. «Le compte à rebours pour passer au-dessus des 300 kilogrammes pour les réserves d'uranium enrichi a commencé et dans dix jours, c'est-à-dire le 27 juin, nous dépasserons cette limite», a déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

Déséquilibre

Jusqu'ici, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a certifié que l'Iran agissait en conformité avec les engagements pris à Vienne. Pékin a appelé Américains et Iraniens «à garder la tête froide» et «à ne pas ouvrir la boîte de Pandore», estimant que «les Etats-Unis notamment devraient changer leur pratique de pression maximale». Le président français Emmanuel Macron a appelé Téhéran à être "patient et responsable", souhaitant éviter une "escalade". Le président Rohani a déclaré que les autres partenaires de l’accord avaient «encore le temps» de sauver l'accord, dont l'"effondrement" ne serait "assurément (...) pas dans l'intérêt de l'Iran, de la France, de la région ni du monde», selon le site internet du gouvernement. La Russie a, pour sa part, appelé à la "retenue». «Nous préférerions ne pas voir de mesures susceptibles de provoquer une montée des tensions dans cette région déjà instable», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Au plan stratégique, le futur déploiement d'un millier de soldats américains supplémentaires renforce le déséquilibre des forces dans la région, face à une armée iranienne rompue aux tactiques de la guérilla en mer et qui refuserait une confrontation frontale perdue d'avance, estiment des experts. Une éventuelle guerre ouverte entre l'Iran et les Etats-Unis opposerait donc l'hyper-puissance américaine, avec la Ve flotte basée à Bahreïn, des bases dans plusieurs pays de la région, des porte-avions, des alliés saoudiens et israéliens à un Iran isolé, à l'économie affaiblie par des années de sanctions et aux moyens militaires limités —vedettes rapides, mouilleurs de mines, missiles terre-mer—, dont le fer de lance est constitué des Gardiens de la Révolution. Dans des eaux qu'ils connaissent par cœur, les Iraniens peuvent poser des problèmes à la flotte américaine, même s'ils ne pourront jamais rivaliser en termes de puissante brute, selon bon nombres d’experts. Les modes d'action iraniens comprennent la pose de mines dans le détroit d'Ormuz, le harcèlement des unités navales américaines par des vedettes rapides (armées de lance-roquettes et de missiles à courte portée) ainsi que l'usage de missiles antinavires sol-mer. L'environnement particulier du détroit d'Ormuz, étroit et peu profond, jouerait aussi un rôle prépondérant.

