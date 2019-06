clinique vétérinaire du jardin d'El Hamma : Récupération des 2 lionceaux volés

Deux lionceaux volés à la clinique vétérinaire du jardin d'Essai d'El Hamma à Alger ont été récupérés par les services de Sûreté de la wilaya, qui ont arrêté 19 personnes suspectées d'appartenir à un réseau criminel impliqué dans le vol de ces petits félins, a indiqué hier, le lieutenant Chouial Zakaria, de la brigade de police judiciaire, relevant de la circonscription administrative d'Hussein Dey. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la présentation, au niveau du siège de la sûreté, des deux lionceaux récupérés (4 mois), le lieutenant Chouial a dit que "l'affaire, traitée par la brigade de police judiciaire de la Sûreté d'Hussein Dey, concerne le vol, jeudi 13 juin, de deux lionceaux au niveau du jardin d'Essai d'El Hamma, à l'issue de laquelle 19 suspects, dont une femme, ont été arrêtés", soulignant que quelques membres de cette bande de malfaiteurs avaient défoncé la porte de la clinique vétérinaire du jardin d'Essai d'El Hamma pour voler les deux lionceaux. Agissant suite à une plainte déposée par les responsables de la Direction du jardin d'Essai d'El-Hamma, les éléments de la brigade de la police judiciaire ont informé, immédiatement, le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les éléments en question ont mené d'intenses investigations afin de résoudre le vol, de crainte de voir les deux lionceaux transférés hors du territoire national. Il s'est avéré, ensuite, que 19 suspects étaient impliqués dans cette affaire, et ce avec la complicité d'autres individus qui travaillent au jardin d'Essai d'El Hamma. Les opérations de recherches menées sur le terrain par la brigade, en coordination avec le parquet territorialement compétent et l'extension de la compétence (hors de la wilaya d'Alger), ont permis la récupération des deux lionceaux et l'arrestation de 19 suspects, dont 7 ont été placés en garde à vue, car étant impliqués directement dans le vol. L'opération a permis de révéler les méthodes utilisées par les membres de cette bande pour brouiller les pistes, d'autant que les deux lionceaux ont été transférés hors Alger, mais les éléments de la brigade de police judiciaire ont réussi à retrouver leur trace et à les récupérer 48 heures après.

Après finalisation des procédures légales, les 7 mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, afin d'examiner leurs dossiers, a conclu la source.