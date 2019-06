Désertification : Le cri de détresse de la nature

La désertification, en Algérie, avance, franchissant les portes de la capitale. Les grandes villes, perdent, doucement mais sûrement le «nord».

La sécheresse, combinée, à la hache humaine qui s'attaque, faute de culture, à tout ce qui incarne l'environnement, ainsi que les effets désastreux des changements climatiques font qu'aujourd'hui, notre pays n'échappe pas à ce fléau, aux relents très perceptibles, un peu partout.

Près de 30 wilayas, sur les 48, sont concernées par ce phénomène. Pis encore, les spécialistes avancent que 600.000 ha sont déjà touchés par cette catastrophe et 30 millions d'autres courent une grande menace actuellement. En effet, la pollution atmosphérique et industrielle, encouragée par l'irresponsabilité et la démission de l'homme lorsqu'il est question de préserver ou plutôt veiller à la qualité de son environnement, en réduisant la production de toutes sortes de polluants notamment atmosphériques, font que la désertification menace, chez nous, sérieusement près de 7 millions d'hectares. Le phénomène mondial qui affecte pas moins de 25% de la planète voit ces dégâts, se manifester, jour après jour, pas uniquement, côté environnement et ressources naturelles, mais également, sur les plans agricole, industriel et même des services lesquels paient, la lourde ardoise de la désertification, accentuée, par les changements climatiques. Les écologistes tirent la sonnette d’alarme, plus particulièrement dans les régions steppiques et présahariennes qui présentent des signes inquiétants. La sous-directrice, chargée de la lutte contre la désertification et point focal de la convention UNCCD de lutte contre la désertification, a affirmé, récemment que plus de 58% de la steppe est confrontée au problème de désertification. Cette dernière, met en exergue d’ailleurs, la conjugaison des efforts de tous les secteurs, afin de juguler ce fléau, à travers des opérations de reboisement régulières et coordonnées. Cette dernière n’écarte point la responsabilité et l’apport des agriculteurs, à la démarche engagée, dans ce sens, par le recours à une agriculture intelligente et rationnelle, sans pesticides et avec des procédés bio, à même d’augmenter les productions, sans pour autant porter atteinte à l’environnement et aussi au consommateur.

Aujourd’hui, la dégradation des zones steppiques, du fait du surpâturage, de l’aridité climatique devient une réalité quotidienne, si l’on sait que le cheptel, dépasse, de loin, l’offre fourragère. Cet état de fait, renvoie, inévitablement à l’adoption de programmes de reboisement, favorisant plus particulièrement certaines espèces qui se renouvellent et résistent surtout aux conditions climatiques de ces régions. Il faut savoir, que la steppe algérienne, à perdu de nombreuses espèces végétales. C’est le cas de l’alfa qui recule, à coup sûr, ces dernières années, causant ainsi, de lourds préjudices à la nature et à l’économie, d’autant plus que l’alfa a, à la fois, une valeur pastorale, donc écologique et un autre industriel, pour la fabrication de papier, importé, à coût de fortes devises, ces dernières années, malgré l’existence d’un potentiel végétal important, livré à l’abandon.

