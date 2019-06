Workshop international sur la cryptographie : La confidentialité, un impératif majeur

La capacité du secteur académique national à produire des solutions innovantes de protection de données a été mise en relief lors d’un workshop sur la cryptographie organisé hier à Oran par l’Université des sciences et de la technologie Mohamed-Boudiaf (USTO-MB). La mise en œuvre d’une coopération «effective» avec le secteur utilisateur de données chiffrées a ainsi émergé parmi les premières recommandations émises par les chercheurs ayant pris part à cette rencontre, initiée par le Laboratoire de codage et de sécurité de l’information (Lacosi) relevant de l’USTO-MB. «Cette manifestation scientifique a permis d’établir des contacts entre les chercheurs universitaires et les responsables des prestations considérées, de telle manière à lancer une coopération effective entre les deux parties dans l’intérêt du développement du pays», a déclaré le Pr Adda Ali-Pacha, président du comité d’organisation et directeur du Lacosi. Des cadres spécialisés dans le développement de la sécurité des données et leur implémentation au niveau d’entités économiques et institutionnelles ont également assisté à ce workshop marqué par des communications et échanges autour des grandes avancées enregistrées dans le domaine cryptographique. «Le développement de l’Internet et des télécommunications via les réseaux informatiques, les liaisons satellites et autres canaux, se traduit par le stockage et la transmission de grandes quantités de données confidentielles, d’où le souci croissant d’en protéger l’accès», a expliqué le Pr Ali-Pacha.