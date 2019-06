Algérie - Cuba : Programme de coopération touristique

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis l'accent, lundi, sur l'impératif de relancer les relations algéro-cubaines et d'activer le programme de coopération dans le domaine touristique. Recevant en audience l'ambassadeur de la République de Cuba, Mme Clara Margarita Pulido Escodell, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de «relancer les relations entre les deux pays, de dynamiser le programme de coopération dans le domaine touristique signé en 2014 et d'élargir ses dispositions pour comprendre les principaux axes permettant de développer le partenariat», a précisé un communiqué du ministère. «Ces axes portent sur le tourisme médical, culturel et durable, ainsi que l'échange d'expériences en matière de formation, de gestion hôtelière et d'artisanat», a poursuivi la même source. À cette occasion, M. Benmessaoud a passé en revue la stratégie algérienne pour le développement de son secteur, soulignant l'importance d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les opérateurs touristiques, et ce à travers l'organisation de voyages de découverte et la participation aux évènements organisés par les deux pays. Pour sa part, Mme Pulido Escodell s'est félicitée des relations algéro-cubaines, insistant sur l'importance de créer une dynamique entre les deux pays dans le domaine du tourisme et de l'artisanat pour la mise en œuvre du programme de coopération. Après avoir procédé à une évaluation des relations bilatérales, les deux parties sont convenues de poursuivre les efforts et de mettre en place les mécanismes à même de promouvoir les relations de coopération pour l'établissement d'un partenariat solide servant les intérêts communs des deux pays.