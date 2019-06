ONU femme : Prévention de tous types de violence

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a pris part, lundi au Caire, à la réunion ministérielle consultative informelle sur l'autonomisation de la femme dans le contexte islamique, organisée par l'Organisation de la coopération islamique (OCI), en coordination avec l'Égypte, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Quatre thèmes ont été retenus pour les travaux de cette réunion, à savoir : «Le rôle de la femme dans la lutte contre l'extrémisme, le leadership féminin et la prise de décision», «La prévention de la femme de tous types de violence» et «L'autonomisation économique de la femme et son implication dans les affaires financières», a précisé le communiqué, relevant que Mme Eddalia préside les travaux de la 4e audience, compte tenu de l'expérience algérienne leader dans ce domaine. Le Conseil national égyptien pour les femmes a indiqué, de son côté, que cette rencontre est rehaussée par la présence des ministres de la Femme et des experts des pays membres de l'OCI, outre des ambassadeurs et des représentants d'Onu Femmes.