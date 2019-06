Batna : formation de formateurs sur les causes des incendies de forêt

Un atelier de formation des formateurs à l’enquête sur les causes des incendies de forêt a été ouvert, lundi à l’École nationale des forêts de Batna, en présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, du Directeur général des forêts, de l’ambassadeur du Japon en Algérie et de représentants de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Le ministre a affirmé, à l’occasion, que ce projet s’inscrit dans le cadre de la consolidation des potentialités professionnelles et scientifiques du secteur des forêts dans la lutte contre les incendies de forêt. Le représentant de la FAO en Algérie, Nabil Assasse, a souligné que l’atelier qui concerne la gestion et la lutte contre les incendies est encadré par la FAO et financé par le Japon, en coordination avec le ministère de l’Agriculture représenté par la Direction générale des forêts (DGF). Le projet porte, notamment sur les causes des incendies de forêt en Algérie, dont les statistiques indiquent que 80% restent méconnues, a indiqué l'intervenant, ajoutant que l’objectif de l’atelier est d’approfondir l’enquête sur les causes des feux pour les prévenir et se préparer à mieux les affronter. L’atelier portera également sur la réhabilitation des sites forestiers incendiés et l’exercice au terme de la campagne anti-feux de forêts, sur l’évaluation des mesures prises pour la lutte et la prévention de ce fléau, a indiqué Nabil Assasse, tout en précisant que le projet inclut l’équipement d’une salle à l’École nationale des forêts pour l’exercice à la gestion et la prévention des incendies de forêt.

L'ambassadeur du Japon en Algérie, Kazuya Ogawa, a indiqué visiter pour la première fois la wilaya de Batna pour y ouvrir cet atelier au profit des techniciens et cadres en charge de la lutte contre les incendies de forêt, pour lequel le Japon a octroyé 160.000 euros via la FAO. Soulignant l’importance de la formation, le diplomate a souligné que l’Algérie possède un riche patrimoine forestier, dont d’importantes superficies sont annuellement dévastées par les flammes, constituant une véritable saignée qu’il est impératif de stopper.