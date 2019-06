Exposition d’archives sur la conférence afro-asiatique de Bandung en 1955, au palais de la culture

Dans le cadre de la présentation du potentiel culturel et économique de l’Indonésie au public, l’ambassade de la République d’Indonésie à Alger organise le «Festival Soekarno», du 15 au 23 juin, au palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger. Dans une déclaration à El Moudjahid, un responsable du service de la communication, de la culture et de la société à l’ambassade d’Indonésie, Messrour Moudjabe, a expliqué qu’une série d’activités culturelles sera présentée durant l’organisation du festival de Soekarno, telles qu’une exposition autour de la conférence «Asie-Afrique» de Bandung en 1955, événement des plus importants dans le cadre des relations bilatérales entre Alger et Jakarta, étant donné qu’une délégation algérienne composée, notamment de Hocine Aït Ahmed et de Lakhdar Brahimi, entre autres, était présente cette année-là, l’Algérie était encore sous le joug du colonialisme français. Dans ce contexte, M. Moudjabe a tenu à rappeler que «le fondateur de l’Indonésie, Soekarno, avait invité la délégation algérienne pour permettre de faire connaître la cause algérienne à l’opinion internationale», précisant que, depuis, «l’Indonésie et l’Algérie ont une relation étroite de multiples domaines et ont toujours soutenu le mouvement des pays non-alignés qui a favorisé l’émergence des idées d’indépendance et la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme». Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que plus de 90 tableaux sont exposés au palais de la Culture, pour montrer aux visiteurs la richesse et la diversité des relations bilatérales entre Alger et Jakarta, avec des photos et des illustrations, ainsi que des archives de la conférence afro-asiatique qui s’est tenue à Bandung en 1955 et a eu un grand retentissement. Dans le même cadre, M. Moudjabe a ajouté qu’une conférence-débat publique ayant pour thème «Soekarno et la conférence Asie-Afrique de Bandung et son rôle dans le rapprochement des relations entre l’Indonésie et l’Algérie» s’est tenue dans le cadre de cette exposition. Rappelons enfin qu’un spectacle artistique a été présenté, hier soir au palais de la Culture, par une troupe indonésienne, en collaboration avec le comité artistique et culturel «Nusantara». S’agissant de la 52e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA-2019), une manifestation rehaussée par la participation de plus de 500 exposants nationaux et étrangers, issus de plus de 15 pays, M. Moudjabe a indiqué que son pays y participe dans le but d’élargir les relations économique et politique, et de promouvoir les flux d’affaires et d’identifier les opportunités de partenariat, notamment dans les domaines du bâtiment et de l’aquaculture.

Hichem Hamza