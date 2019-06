Processus de stabilisation au Mali : La contribution de l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a présidé, lundi à Bamako, la 3e session de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali.

Cette réunion, qui s'est tenue en présence des membres du gouvernement malien, des autres parties maliennes signataires de l'accord sur la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et des membres de la médiation internationale dont l'Algérie est le chef de file. Les participants ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents volets de l'accord et entendu la présentation des représentants du gouvernement malien sur les éléments constitutifs de la nouvelle feuille de route et de l'accord de gouvernance politique qui sera signé le 18 juin 2019 visant à accélérer la mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix et à garantir l'appropriation par les maliens des mesures arrêtées par l'accord de paix. Les parties maliennes signataires de l'accord ont saisi cette opportunité, pour soulever les difficultés d'ordre institutionnel, politique, sécuritaire et budgétaire qui ont retardé la pleine mise en œuvre de l'accord dans le délai imparti (18-24 mois après la signature de l'accord en mai 2015). Tous les membres du CSA ont salué le rôle de l'Algérie en tant que chef de file de la médiation et de présidente du comité de suivi.

Ils ont particulièrement exprimé leur appréciation pour son accompagnement des parties maliennes et les différentes formes de soutien qu'apporte l'Algérie aux parties et au peuple maliens dans cette phase délicate du processus de paix.

À cet égard, le ministre des Affaires étrangères du Mali a fait part de la haute appréciation de son pays pour la constance de la position de l'Algérie au regard de l'impératif respect de l'unité et de l'intégrité territoriales du Mali, et sa contribution constructive au sein de la médiation internationale.

Renforcer le partenariat stratégique bilatéral

La 14e session du Comite bilatéral stratégique algéro-malien a clôturé ses travaux par l’adoption d’un communiqué conjoint et d’une feuille de route fixant les actions prioritaires à entreprendre devant contribuer au renforcement du partenariat stratégique entre l’Algérie et le Mali. Hier, les deux parties ont adopté un communiqué conjoint et une feuille de route fixant les actions prioritaires à entreprendre devant contribuer au renforcement du partenariat stratégique bilatéral. Parmi les actions prioritaires convenues par les deux délégations, il a été décidé de tenir, avant la fin de l’année en cours, la rencontre Walis-Gouverneurs des régions frontalières ainsi que la 15e session du Comite bilatéral stratégique. A la clôture des travaux, le ministre malien a réitéré «la reconnaissance des hautes autorités de son pays pour la constance de la position de l’Algérie à l’égard du Mali et de ses efforts sincères pour la restauration de la paix et de la stabilité au Mali». Le Comité bilatéral stratégique algéro-malien est un mécanisme créé en 2014 pour le suivi, l’évaluation et l’impulsion de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de la coopération bilatérale dans tous ses aspects. Précédant la réunion de haut niveau du comité de suivi de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, la 14e session du Comite bilatéral stratégique algéro-malien a été l’occasion pour les deux parties de «faire le bilan de sa mise en oeuvre quatre ans après sa signature par les parties maliennes».